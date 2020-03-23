新冠肺炎疫情防疫 宜縣醫院一般病房與長照機構禁止探病

宜蘭縣衛生局今天表示，配合新冠肺炎疫情發展及中央流行疫情指揮中心政策，即日起縣內各醫院一般病房及長照住宿型機構禁止探病，民眾如有探視需求，請以視訊方式辦理。

衛生局發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）近日因境外移入個案快速增加，影響範圍更加擴大，更出現長照住宿型機構的護理師確診。

衛生局指出，由於長照住宿型機構的住民以及在醫療機構住院的病患抵抗力較差，且更易有引發群聚感染危機，配合疫情發展及中央流行疫情指揮中心政策，縣內從即日起，各醫院的一般病房及特殊病房（加護病房除外）及長照住宿型機構禁止開放探病；如民眾有探視需求，請以視訊方式辦理。

衛生局疾病管制科長許玉霞說，如有特殊狀況需在長照住宿型機構當面探視，必須經機構評估無感染風險並同意後，於非照顧區的獨立且通風良好會客處探視；但14天內返國入境者、曾接觸自國外入境者、有發燒及呼吸道症狀者，都禁止探視。

她說，醫院一般病房陪住者以1人為限；加護病房部分，請各院訂定明確的探病規則辦理，且每次最多以1人進入為限。