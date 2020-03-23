立陶宛留學生回台 從入境到返家見證台灣滴水不漏防疫

新冠肺炎（Covid-19）在歐美國家疫情持續擴散，光義大利23日就新增651死亡病例，累計死亡數來到5476人，全國確診數近6萬例，而台灣近來採取的防疫方式則是讓不少國家都稱讚成功模式值得借鏡、學習。

一名立陶宛留學生20日飛回台灣，投稿至網路上，分享她一路回台的心路歷程。臉書粉絲專頁「看見世界天氣晴」也分享此文，引起許多網友們在底下寫了許多溫馨的留言。

這名留學生指出，當地的餐廳和商家都關閉了，飛機也都停飛，她到機場的時候全部飛機都取消，像世界末日一樣，只剩下最後一班飛往法蘭克福，她搭上該班次到了法蘭克福，再從法蘭克福飛曼谷，然後才從曼谷飛回台灣。

回台灣的機上，空姐就不斷廣播問大家有沒有身體不舒服，下機後每個人都要填居家檢疫的單子，並檢查有無發燒，才能過海關入境。等到一入境就會被指示去搭防疫計程車不能搭大眾運輸，而且上計程車前，司機還會幫客人全身消毒，連行李也要，把客人載到住處後，車子又會再全部消毒一遍。

此外，她一到家立刻就接到了里長的關心電話，被告知要居家檢疫14天不能隨便亂跑，而且里長還要拿防疫包過來，裡面有水、餅乾、14天的口罩、消毒劑、泡麵、零食），並表示每天都會打電話過來詢問健康狀況。

她說自己從一入境後，覺得台灣整個防疫工作就滴水不漏，認為世上根本沒有一個國家的防疫能像台灣做得這麼好。她也發現很多人戴口罩，甚至自備酒精消毒，覺得台灣人的防疫觀念真的很好，「因為立陶宛多數民眾不戴口罩的。」

她表示，一定會配合政府做好居家檢疫。「很多台灣人常常覺得歐洲好、日本好、韓國好，但其實我認為從這次的疫情就可以知道台灣是世界上最幸福也最安全的地方，很慶幸自己可以出生在這裡。」

底下則有許多網友留言，有人說「感恩你，值得被我們尊敬，如果每個應該居家檢疫之人，可如你相同，想得如此周到就好了」、「每個回國都像您這種觀念台灣一定更美好，第一線醫護也可以少點辛苦！」、「這次疫情讓台灣人真正瞭解自己多幸福」、「防疫人人有責，有素質的國民」，還有人開玩笑表示「防疫包內有14天份的口罩，太奢侈了！」