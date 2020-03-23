張上淳醫生兒出國引爭議 鄧惠文：要做大人就要像大人

日前中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的兒子，被爆出在本月4日出國旅遊，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，且指揮中心曾宣布醫事人員除「申請核准」外禁止出國，讓出面爆料的胸腔科醫生直呼：「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣」。對此，知名精神科美女醫生鄧惠文就在臉書上表示，「成年兒子這種東西，不是想管就管得住」。

鄧惠文指出，「身為醫師的人，如果三月初出國真的只為度假，難怪會受輿論指責」，表示自己願意對張上淳寄與同理心，他認為身為父親的張上淳「不至於舉雙手贊同兒子做這件事」。鄧惠文也提及，「我們的輿論，平常傾向指責父母對成年子女的控制欲，但一旦年輕人做了違反社會正確的事時，又容易指責父母之過。」

他認為張上淳的兒子，「需要的是『知道我父親身負國家重任，我幫不上忙至少該更加自律』的成熟心態」，除了應該想到自己出國可能會有感染的風險，更應思考到「萬一影響到身負重任的父親，那不是自己的事，不是你家父子的事，是全國的事！」、「要做大人就要像大人」。

事件爆出後，張上淳曾缺席中央流行疫情指揮中心的例行記者會，讓不少人以為張上淳會有職位上的調動。不過指揮官陳時中隨即出面澄清，表示張上淳沒有離開團隊的打算，「年輕人有年輕人的想法」，認為台灣有言論自由，儘管張上淳的兒子在過去曾批評醫事人員的限制令，也不見得現在還那樣想。