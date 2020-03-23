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中研院院長：戰勝恐懼 解方是獲取知識

聯合晚報 / 記者陳宛茜／台北報導
中研院院長廖俊智深夜在中研院臉書發文，希望大家切勿以文字語言傷害確診案例所屬單位之同仁或家屬。圖／取自中研院臉書
中研院院長廖俊智深夜在中研院臉書發文，希望大家切勿以文字語言傷害確診案例所屬單位之同仁或家屬。圖／取自中研院臉書

中研院昨天爆出四名研究人員確診新冠肺炎，成為國內確診數最高的學術機關。中研院院長廖俊智在中研院臉書發文，希望大家切勿以文字語言傷害確診案例所屬單位的同仁或家屬，「也許我們對不可預測的疫情發展不免恐懼，但我認為，戰勝恐懼的解方是獲取知識」。

廖俊智表示，相信大家相當憂心中研院出現境外移入的群聚感染，希望外界毋需過度焦慮，已經掌握相關接觸者，並提高防疫措施的強度。

他表示，明白隨著案例增加，大家心情難免忐忑。窺探的慾望也讓我們急於掀開確診者隱私的面紗。但是避而不談、隱入人群，也使我們容易傳散謠言、互相猜疑。二者皆有盲點。如何求取平衡，是社會在這場疫情中進步與否的關鍵課題。希望大眾勿以文字語言傷害到確診案例所屬單位的同仁或其家屬。

廖俊智說，病毒帶來全新的考驗，人們必須在有限的資訊與時間內做出困難的抉擇，不僅激勵我們需要進一步以研究追求知識，也同時測驗我們的智慧，更提醒我們如何超越自我，把無私與人道的精神帶給社會。

新冠肺炎 COVID-19

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