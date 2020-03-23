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護理師發燒仍上班 養護機構防疫擬強制規範

聯合晚報 / 記者羅真／台北報導
養護機構住民屬易感族群，指揮中心今天開會討論，評估是否有必要將住宿型機構的防疫建議指引改列為強制性規範。圖為示意圖，非新聞當事人。 本報資料照片
養護機構住民屬易感族群，指揮中心今天開會討論，評估是否有必要將住宿型機構的防疫建議指引改列為強制性規範。圖為示意圖，非新聞當事人。 本報資料照片

國內昨天新增的新冠肺炎確診病例包括一名養護機構護理師，出現發燒症狀之初，機構仍讓其赴工作崗位數天，所幸機構住民與所有工作者後續檢驗均呈陰性。中央流行疫情指揮中心日前頒布住宿型機構的防疫建議，其中包括為有疑似症狀者排休或限制工作內容，目前不清楚當事機構是否比照辦理；指揮中心今將進一步討論，是否將建議指引改列為強制性規範。

中央流行疫情指揮中心3月12日頒布住宿型機構因應新冠肺炎之應變整備作戰計畫建議，其中在工作人員管理與人力調度方面，建議機構掌握院內具有感染風險的工作者，像是每日為其量測體溫、監測健康，另針對有發燒或呼吸道感染症狀者，應安排休假或者限制從事照護或準備飲食服務，直到他未使用退燒藥且不再發燒24小時後才恢復工作。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長、衛福部政務次長薛瑞元今天表示，目前指揮中心並不清楚這間養護機構先前在防疫方面的規畫，不清楚機構究竟為何會讓有發燒症狀的護理師回到崗位上班，詳細情形還須透過疫調了解。

面對國際新冠肺炎行程第二波攻擊反撲回台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，官方頒布的各項機構、企業、集會防疫建議指引，有可能於視疫情變化情形「由軟性建議轉為剛性限制」。

養護機構住民屬易感族群，薛瑞元表示，指揮中心今天將進一步開會討論，評估是否有必要將住宿型機構的防疫建議指引改列為強制性規範。

鄭文燦：長照機構 4月底前禁探視

【記者曾增勳／桃園報導】針對桃園市一家長照機構出現護理人員確診，53名長照住民、28名工作人員轉移安置處所居家隔離，市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議表示，該長照機構住民、工作人員81人採檢都是陰性，後續進行14天隔離，住民安置到一家醫院及兩家護理之家，動員24名照顧員換手照顧，另為讓住宿型長照機構防疫期間更安全，嚴格要求護理之家、養護中心、住宿型長照機構4月底前禁止探視，改用視訊或電話方式探視。

鄭文燦說，很感謝各單位配合，這一次消防局人員很辛苦，尤其徵調龜山以外各區消防人員支援後送勤務，其中一名消防員一連支援三次累倒，他要特別謝謝。消防局長謝呂泉說，該同仁是華勛分隊成員，穿著隔離衣連續出勤三次，可能中暑累倒。

新冠肺炎 COVID-19

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中研院院長：戰勝恐懼 解方是獲取知識

中研院昨天爆出四名研究人員確診新冠肺炎，成為國內確診數最高的學術機關。中研院院長廖俊智在中研院臉書發文，希望大家切勿以文字語言傷害確診案例所屬單位的同仁或家屬，「也許我們對不可預測的疫情發展不免恐懼，但我認為，戰勝恐懼的解方是獲取知識」。

整理包／台灣新增26例 境外移入25例、本土1例累計195例

2019新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，台灣截至目前為止有195個確診病例傳出，2例死亡，聯合新聞網提供最新疫情整理：

1員工染疫 環保署今起實施電梯分流

環保署員工驚傳確診新冠肺炎。環保署長張子敬說，該名員工是基層員工，辦公室也在一樓大廳後面，辦公性質單純，接觸的人很少。15日被通知隔離，16日環保署就要求當天坐在附近的四名同仁居家或隔離辦公，但該名員工一直都沒有發病症狀，也沒有發燒，即使確診的話應該也是輕症。

開會減人 立法院長：請首長只帶1人

環保署員工確診新冠肺炎，導致立法院社福衛環委員會一度中止。立法院長游錫堃表示，未來希望「大委員會」最多不要超過80人，一般委員會不要超過50人，已經有做一些限制，也請各部會首長「一人帶一人」，盡量降低會議室裡面的人數。

環署1員工赴埃及旅遊確診 立院差一點停會

一位環保署員工請國內休假但卻赴埃及旅遊，回國後在本月13日進環保署上班，昨天確診罹患新冠肺炎。這是中央部會首傳員工感染新冠肺炎，上午立法院社福衛環委員會請環保署報告，立院一度考慮要緊急停會。環保署長張子敬說，會對該員工行政調查及懲處。

提供海外國人口罩 外長：研議中

外交部長吳釗燮今天表示，政府正就提供海外我國籍留學生等國人口罩等防疫物資事，進行內部研議討論，包括邀集相關部會盤點需求等。政府會全盤考量，排定優先順序，將有限防疫物資做最有效的分配與運用，儘可能照顧更多國人需求。

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