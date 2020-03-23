護理師發燒仍上班 養護機構防疫擬強制規範

國內昨天新增的新冠肺炎確診病例包括一名養護機構護理師，出現發燒症狀之初，機構仍讓其赴工作崗位數天，所幸機構住民與所有工作者後續檢驗均呈陰性。中央流行疫情指揮中心日前頒布住宿型機構的防疫建議，其中包括為有疑似症狀者排休或限制工作內容，目前不清楚當事機構是否比照辦理；指揮中心今將進一步討論，是否將建議指引改列為強制性規範。

中央流行疫情指揮中心3月12日頒布住宿型機構因應新冠肺炎之應變整備作戰計畫建議，其中在工作人員管理與人力調度方面，建議機構掌握院內具有感染風險的工作者，像是每日為其量測體溫、監測健康，另針對有發燒或呼吸道感染症狀者，應安排休假或者限制從事照護或準備飲食服務，直到他未使用退燒藥且不再發燒24小時後才恢復工作。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長、衛福部政務次長薛瑞元今天表示，目前指揮中心並不清楚這間養護機構先前在防疫方面的規畫，不清楚機構究竟為何會讓有發燒症狀的護理師回到崗位上班，詳細情形還須透過疫調了解。

面對國際新冠肺炎行程第二波攻擊反撲回台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，官方頒布的各項機構、企業、集會防疫建議指引，有可能於視疫情變化情形「由軟性建議轉為剛性限制」。

養護機構住民屬易感族群，薛瑞元表示，指揮中心今天將進一步開會討論，評估是否有必要將住宿型機構的防疫建議指引改列為強制性規範。

鄭文燦：長照機構 4月底前禁探視

【記者曾增勳／桃園報導】針對桃園市一家長照機構出現護理人員確診，53名長照住民、28名工作人員轉移安置處所居家隔離，市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議表示，該長照機構住民、工作人員81人採檢都是陰性，後續進行14天隔離，住民安置到一家醫院及兩家護理之家，動員24名照顧員換手照顧，另為讓住宿型長照機構防疫期間更安全，嚴格要求護理之家、養護中心、住宿型長照機構4月底前禁止探視，改用視訊或電話方式探視。

鄭文燦說，很感謝各單位配合，這一次消防局人員很辛苦，尤其徵調龜山以外各區消防人員支援後送勤務，其中一名消防員一連支援三次累倒，他要特別謝謝。消防局長謝呂泉說，該同仁是華勛分隊成員，穿著隔離衣連續出勤三次，可能中暑累倒。