張上淳兒為3月初飛美道歉 陳時中：未違規

中央流行疫情指揮中心要求醫護人員禁止出國，但指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在台大感染科任住院醫師的么兒被爆料，三月初請假飛去美國看球賽，張的么兒昨發聲明道歉；指揮官陳時中則表示，張醫師出國時美國未列旅遊疫情等級，「沒有違反規定。」

聲明表示，對於個人行程安排，身為醫療人員，應該有更嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。

聲明指出，輪休早已排定，並於二月中依醫院出國請假規定提出申請獲准，出國前還詢問了人事室，得到許可後，才按照計畫於三月四日出國。當時美國疫情狀況還好，但到美國後得知疫情有新的變化，決定取消後半段行程，提早回國。

張上淳長子這次也被捲入風波，為個人在臉書上過度的情緒反應致歉，表示內容確有不妥，貼文後五分鐘便立即下架，會深自檢討。

台北市醫師職業工會秘書長、台大醫院企業工會顧問陳亮甫表示，就工會了解，台大醫師平常不易請假，加上旅遊警示變動迅速，許多預定出國的醫師自行取消行程，而張醫師成功出國，才會引人矚目。最大問題在當時台大醫院在受理所有出國申請時，是否採取同樣標準，該說清楚。