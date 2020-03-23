我禁旅客過境…上海6病例 曾在台轉機

新冠肺炎境外移入個案持續攀升，且中國大陸上海也發現五十六例境外移入病例中，有六人曾於台灣轉機。為避免疫情透過航空運輸傳播，中央流行疫情指揮中心昨宣布，自三月廿四日至四月七日，全面禁止旅客登機來台轉機，指揮官陳時中表示，先暫定實施兩周。

這也是繼禁止一般外國人入台後，另項新禁令，等於外國人不僅無法入境台灣，現在連過境台灣也不行。

中央指揮中心副指揮官陳宗彥說，已與交通部民航局及民航業者溝通研商，決議自廿四日零時起，尚未登機者，一律禁止來台轉機，並已通知各航空外站。

隨著我國境外移入確診人數持續攀升，轉機也被視為有疫情傳播風險。像大陸上海市衛健委就通報，廿一日新增十四例境外移入確診病例，當中兩名以色列籍旅客，在美國旅行後，三月十八日自洛杉磯出發，經台灣轉機於三月十九日抵達上海。

上海過去也曾通報四例境外移入病例曾於台灣轉機，包括一名大陸安徽籍旅客，在西班牙等國出差，三月十五日自德國法蘭克福出發，經台灣轉機後於三月十六日抵達上海；浙江籍旅客在美國留學，三月十五日自芝加哥出發，經台灣轉機後於三月十七日抵達上海；湖南籍旅客三月十一日自法國巴黎出發，在台灣轉機於三月十二日抵達上海；美國籍旅客三月九日自洛杉磯出發，在台灣轉機於三月十日抵達上海。

至此，上海發現的五十六例境外移入病例中，已有六人曾於台灣轉機。當初曾跟確診者搭乘同班機者，跟著都有接觸風險。

陳宗彥說，接下來將落實居家檢疫作為，居家隔離及居家檢疫者的資料也與警政署系統進行鍵接，於臨檢查詢時，警方即可針對具旅遊史的民眾進行確認，呼籲居家隔離或居家檢疫者務必遵守相關規定與措施，不可外出。