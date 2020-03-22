兒出國惹議 陳時中：張上淳是重要幹部不會離開

中央流行疫情指揮中心專家張上淳的從醫兒子因出國惹議。指揮官陳時中今天說，張上淳的兒子出國並沒有違反相關規定，且張上淳是指揮中心重要幹部，沒有離開打算。

日前有爆料指出，中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳有2名從醫的兒子，其中一人在3月4日出國，引起外界討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應媒體詢問時表示，張上淳的兒子3月4日出國、14日回國，美國那時候沒有任何旅遊警示，14日回來後剛好落入3州升到旅遊疫情建議2級，回國後必須自主健康管理，但他兒子回來也照居家檢疫的規格，做相關隔離措施，問題不大。

陳時中說，禁醫護人員出國是2月23日，是1、2級的部分不希望大家去，需要核備；3級以上要報備。但他兒子去的時候美國連1級都沒有，並沒有違反相關規定。

陳時中也說，很多人對禁出國政策多所批評，年輕人都有年輕人的想法，台灣也沒有言論不自由，不同時間點可能會引起的討論不同，也可能有不同觀感，但就法來說，沒有違反。

張上淳下午沒有到記者會，有媒體詢問，張上淳的職務是否有異動。陳時中說，張上淳是重要幹部，在社會責任上也沒有離開指揮中心的打算。