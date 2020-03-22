兒出國惹議 張上淳：返台後自主隔離父子沒接觸

指揮中心專家張上淳的從醫兒子出國惹議；張上淳今天說，他兒子出國時美國未列旅遊疫情建議等級，後來因美國疫情變化提早返台，在返台飛行途中，美國才列入第二級警示區，抵台即自主在家隔離，沒踏出房子一步，也沒跟家人接觸。

張上淳告訴中央社記者，網路傳言指他兒子會把病毒傳給他，他再傳給衛福部長，部長可能傳給其他人；這樣的說法並不正確，他完全沒跟兒子接觸。

他強調，縱然外界對他兒子出國一事，「不同人有不同看法」，但兒子回國後，並沒有跟家人接觸，也沒有離開房子，希望謠言不要繼續傳下去。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心是在2月訂定防疫期間醫院醫事人員和社工出國與相關補償規定，明訂列第三級旅遊疫情建議「警告」區者，禁止前往、第一二級則是報准後前往。未列入旅遊疫情建議等級的國家則不受限。

日前有爆料指出，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳有2名從醫的兒子，其中一人在3月4日出國，引起外界討論。

張上淳說，對於他兒子的事情，有很多的流傳。他2名兒子，一人原訂3月14日出國，已經取消；另一人確實在3月4日出國，但當時美國疫情還好，僅零星個案，加上並未列入旅遊疫情建議第一至第三級國家，在當時的規定，他兒子出國並沒有違規。

張上淳說，因兒子的輪休是早已排定，當時評估疫情還好，就照計畫走；但到美國後，得知當地疫情有新的變化，因此決定將原本超過2週的行程提早結束，在13日深夜搭機回台。台灣剛好在14日將美國3洲（華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州）列入旅遊疫情建議第二級（警示），回台必須自主健康管理。

張上淳強調，兒子搭機全程戴口罩，15日清晨抵台，返家沒有搭乘大眾運輸工具，回到單獨一人住的房子，也未與家人接觸。原本自主健康管理者還是可以戴口罩外出，但他跟兒子說，絕不可外出，兒子也以類似居家檢疫的模式自我管理，都沒有離開房門一步，目前健康並無異狀。