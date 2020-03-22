快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒出國惹議 張上淳：返台後自主隔離父子沒接觸

中央社 / 台北22日電
專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照
專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照

指揮中心專家張上淳的從醫兒子出國惹議；張上淳今天說，他兒子出國時美國未列旅遊疫情建議等級，後來因美國疫情變化提早返台，在返台飛行途中，美國才列入第二級警示區，抵台即自主在家隔離，沒踏出房子一步，也沒跟家人接觸。

張上淳告訴中央社記者，網路傳言指他兒子會把病毒傳給他，他再傳給衛福部長，部長可能傳給其他人；這樣的說法並不正確，他完全沒跟兒子接觸。

他強調，縱然外界對他兒子出國一事，「不同人有不同看法」，但兒子回國後，並沒有跟家人接觸，也沒有離開房子，希望謠言不要繼續傳下去。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心是在2月訂定防疫期間醫院醫事人員和社工出國與相關補償規定，明訂列第三級旅遊疫情建議「警告」區者，禁止前往、第一二級則是報准後前往。未列入旅遊疫情建議等級的國家則不受限。

日前有爆料指出，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳有2名從醫的兒子，其中一人在3月4日出國，引起外界討論。

張上淳說，對於他兒子的事情，有很多的流傳。他2名兒子，一人原訂3月14日出國，已經取消；另一人確實在3月4日出國，但當時美國疫情還好，僅零星個案，加上並未列入旅遊疫情建議第一至第三級國家，在當時的規定，他兒子出國並沒有違規。

張上淳說，因兒子的輪休是早已排定，當時評估疫情還好，就照計畫走；但到美國後，得知當地疫情有新的變化，因此決定將原本超過2週的行程提早結束，在13日深夜搭機回台。台灣剛好在14日將美國3洲（華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州）列入旅遊疫情建議第二級（警示），回台必須自主健康管理。

張上淳強調，兒子搭機全程戴口罩，15日清晨抵台，返家沒有搭乘大眾運輸工具，回到單獨一人住的房子，也未與家人接觸。原本自主健康管理者還是可以戴口罩外出，但他跟兒子說，絕不可外出，兒子也以類似居家檢疫的模式自我管理，都沒有離開房門一步，目前健康並無異狀。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

我新冠肺炎患者多是年輕人？張上淳：大家都沒抵抗力

張上淳醫師兒爆出國 他澄清：未違反規定

美投入抗瘧疾藥物治肺炎 張上淳：可有效縮短排毒時間

相關新聞

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

中央流行疫情指揮中心今公布新增16名新冠肺炎確診者，當中有一名確診者是機構護理師，目前感染源待釐清。指揮中心今表示，機構...

邊境抗疫 24日起我國全面禁止旅客來台轉機

中央流行疫情指揮中心今表示，COVID-19(新冠肺炎)疫情已造成全球大流行且境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運...

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中13例境外移入、3例本土，為9男...

兒出國惹議 張上淳：返台後自主隔離父子沒接觸

指揮中心專家張上淳的從醫兒子出國惹議；張上淳今天說，他兒子出國時美國未列旅遊疫情建議等級，後來因美國疫情變化提早返台，在...

邊境管制再升級！ 傳24日起禁止旅客來台轉機

因應新冠肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布限制外國人入境，今也傳出，國籍航空預計自後天24日零時起，禁止旅客來台轉機...

美國緊急授權新冠肺炎快篩 我國：業者引進就加速審查

因應新冠肺炎嚴峻疫情，美國食品暨藥物管理局（FDA）新頒布一項緊急授權，宣布批准賽飛公司（Cepheid）開發的新冠肺炎...

張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，中央流行疫情指揮中心於2月23日宣布，醫事人員除「申請核准」外禁止出國，但專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆出，兒子3/4日飛往國外，引發大眾爭議。對此，有醫生爆料，張上淳兒子身為台大醫院醫生，敏感時機卻出國滑雪實在不當，接著氣憤直呼，「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣」。

口罩寄出國再等等 這波先防歸國潮

新冠肺炎疫情延燒，海外留學生與國人買不到口罩，在台家人心急呼籲政府開放口罩寄出國。行政院表示，「不會不處理」，但目前工作重點在應對歸國潮帶來的防疫挑戰，先顧好國內口罩生產與分配，口罩寄出國還要再等等。

居家檢疫期 踏出門先罰10萬

為防堵新冠肺炎，目前我國列管逾2.4萬人居家檢疫，中央流行疫情指揮中心公布最新裁罰基準，居家檢疫者踏出門先罰10萬，依擅自離開檢疫場所時間長短與影響範圍加重處分，最高開罰百萬，兩次違規者要強制安置。

異地辦公 總統府、行政院：準備好了

中研院日前出現政府機關首起新冠肺炎確診個案後，隨即啟動異地辦公，總統府和行政院表示，異地辦公模式已準備好了，開啟異地辦公時間，將視中央流行疫情指揮中心指引為標準。

口罩寄海外還在研擬 「等到出事就來不及了」

新冠肺炎國際疫情蔓延，留學生、海外國人買不到口罩，朝野立委都收到陳情，呼籲政府正視。前世界台商總會會長、國民黨立委溫玉霞表示，幾乎海外每一個僑團都向她反應，尤其是歐洲的更急，希望政府趕快擬訂政策，解禁讓口罩可以寄出口給家人，否則等到出事就來不及了...

拒汙名化 留學生：我們不是防疫破口

近日旅居國外的國人返台躲避新冠肺炎疫情，清晨多位返國的留學生不約而同地表示，他們不是台灣的「防疫破口」，不希望回台遭到汙名化。

熱門新聞

圖表看疫情／義增793死再創單日新高 全球確診數破30萬例

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

直播／新冠肺炎增16例確診 13例境外移入、3本土

義大利新冠肺炎增793死再創單日新高 累計53578確診

鋼鐵派留美學生返台 近17小時不吃、不喝、不上廁所

新加坡鎖國！所有短期旅客不准入境或轉機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。