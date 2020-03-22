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張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

聯合新聞網 / 綜合報導
專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照
專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照

因應新冠肺炎COVID-19）疫情發展，中央流行疫情指揮中心於2月23日宣布，醫事人員除「申請核准」外禁止出國，但專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆出，兒子3月4日飛往國外，引發大眾爭議。對此，有醫生爆料，張上淳兒子身為台大醫院醫生，敏感時機卻出國滑雪實在不當，接著氣憤直呼，「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣」。

這名胸腔醫生在PTT發文指出，張上淳的兒子在台灣最好的台大醫院內科工作，身為醫生卻不懂得事情輕重，「出國還滑雪很開心放fb爽翻一波？你回來居家檢疫了嗎？幫你cover的同儕有沒有不爽？」

原PO表示，政府2月23日宣布禁止全體醫護出國，2月25日改為不同等級的地區限制，從那時候開始，管你去的地方是幾級，假單寫「出國」在各大醫學中心基本上都不允許，身邊每個醫護都在法源不清楚的情況下默默取消行程，損失自己吞，補償還沒下來且同行家人無法享有補償。

對此，胸腔醫生不滿開酸，張上淳兒子3月4日「爽飛出國滑雪好羨慕，我們只能每天滑檢體棒」。文末原PO也提到，「張上淳把深藏多日的台大嘴臉展露無遺，一句沒有違法草草帶過」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「豬隊友就在身邊」、「這真的令人無法接受」、「辭職謝罪吧！不用切腹了」、「火都燒到他爸了還死不出來說明，可憐啊！」、「這一句沒違法，聽在其他醫護耳裡超不爽」。

但也有人持不同看法，「本來就可以出去，只是風頭上大家瘋狂獵巫」、「張上淳的醫師兒是個人行為」、「不用遷怒張上淳，他兒子已經成年人，可以為自己做的事負責」、「記者會上澄清已有報備」。

中央流行疫情指揮中心3月20日開記者會，張上淳曾出面解釋澄清，沒有兒子在3月14日出國，另外一位兒子，確實在3月4日出國，但是當時依照醫事司判定，他前往的國家，還沒有旅遊警示，因此還是符合可以出國的資格，並沒有違反規定。

新冠肺炎 COVID-19

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