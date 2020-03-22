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因應海外返台採檢潮 輕症一採可回家隔離

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫葉冠妤鄭超文／連線報導
新冠肺炎持續蔓延全球，各國紛採「鎖國」政策圍堵，桃園機場入出境人次也因此銳減，昨跌破萬人，只剩九千七百多人次，看板上幾乎都是航班取消的資訊。 記者鄭超文／攝影
新冠肺炎持續蔓延全球，各國紛採「鎖國」政策圍堵，桃園機場入出境人次也因此銳減，昨跌破萬人，只剩九千七百多人次，看板上幾乎都是航班取消的資訊。 記者鄭超文／攝影

新增18例 均為境外移入

受海外疫情影響，我新冠肺炎確診人數持續以兩位數攀升，昨天新增十八例，均為境外移入。避免境外病例成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，三月八日至十八日間，自美國、東亞入境並有症狀者，約三千人，必須居家檢疫、採檢；因應海外返台採檢潮，即日起，輕症疑似個案一採即可返家隔離。

近日返台民眾對防疫造成極大挑戰，但事實上，受到新冠肺炎疫情重創全球影響，桃園機場入出境人次僅九千七百多人，跌破萬人，不但是去年十二月底傳出疫情後的新低，已接近二○○三年ＳＡＲＳ期間的入出境人次，當時最低九千三百多人。

繼三月十四日主動召回歐洲入境有症狀者採檢，指揮中心指揮官陳時中昨天宣布第二梯次回溯，針對三月八日至十八日間，自美國、東亞國家返台後，曾因上呼吸道症狀就醫者，初估約三千人，已簡訊通知配合居家檢疫，安排採檢。陳時中提醒，若入境後曾就醫，但未收到簡訊，應主動聯絡當地衛生局。

因為旅外國人近期回到台灣，指揮中心將檢驗對象標準放寬，自覺有症狀即可採檢，讓原本單日平均檢疫數五百至六百件，直接暴增兩倍。過去一旦採檢，至少得在醫院負壓隔離病房住院三天，為避免疑似個案塞爆醫院負壓隔離病房，即日起針對無肺炎且經醫師評估不需住院的通報個案，一採後即可居家隔離等待結果。

防疫走向「佛系」？

我國防疫措施是否因此走向「佛系」？指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，輕症一採後可居家隔離者，必須可配合居家檢疫或隔離措施、與同住者有分隔空間居住且有人照料生活起居、同住者無老年人、心肺疾病患者或免疫不全等高危險族群等，且要提醒個案，症狀持續或惡化時，應主動通知衛生單位安排二採。

中央流行疫情指揮中心昨公布十八例新冠肺炎病例，十二位女性、六位男性，其中十四人介於廿至卅歲，其餘四人五十至七十歲，個案旅遊史包含土耳其、美國、法國、英國、埃及捷克、南非、印尼，其中以出國就學居多，占七人。

埃及團已有七人染疫

陳時中表示，新確診病例中，五人與日前確診者有關，已有六團員確診的埃及團再添一病例，一對長住捷克的夫妻及英國就學男性，與確診親戚一同返國後陸續發病，甚至有一名美國留學生，返台期間與確診個案同班機，因被列為接觸者，經採檢通報確診。

中研院廿日證實一名人員確診感染新冠肺炎，莊人祥昨表示，廿五名中研院人員需自主健康管理，另十六名曾近距離接觸者已居家隔離，安排採檢，三人完成採樣，等待結果，其餘十三人待採檢。

對於近日兩例感染源不明的本土個案，即案一百、案一百卅四，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，經衛生單位疫調，追蹤所有接觸者，發現兩案皆曾接觸國外返台者，不排除召回確診個案身邊有旅遊史者，採檢釐清感染源。

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