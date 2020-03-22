每脫一件消毒一遍...醫護重裝支援前線 不喊累

新冠肺炎在全球持續擴大，國內境外移入確診案例激增，不少旅外國人在這幾天回國，疾管署調派部立醫院的醫護人員到桃園機場支援，旅客只要表示有發燒症狀，即被帶往發燒篩檢站，負責採檢的醫護人員表示，穿上全套防護裝備後，有四小時的時間都不能喝水及上廁所。

根據疾管署的採檢站規定，採檢人員把全套裝備穿好最快也要花七、八分鐘，脫下來也要自己來，且每脫一件都要用酒精消毒一次。

支援採檢的基隆醫院感染科醫師陳惠蘭表示，這兩天全球返台的人數比較多，到機場一個班約九小時，從昨天早上八點到下午五點，一來就穿著全套防護設備，平常在醫院只有看病才會穿，且採檢完就脫下，但是在採檢站當班的話，從早上要穿到中午才會脫下。

陳惠蘭的搭檔護理師林惟婷說，因為疫情滿嚴重的，所以自己利用放假日志願來幫忙，也是給自己一個學習機會，雖然穿上防護設備後，整個早上不能喝水，也不能上廁所，要到吃飯時才能脫下裝備，但在醫院有參加訓練課程，知道這種感覺，只是脫下口罩及面罩，會看到臉上有美麗的勒痕。

對於家人是否會擔憂，陳惠蘭表示，家人知道自己要來支援，也很支持，身為第一線醫護人員，疫情有需要會全力支持。林惟婷則說，家人知道也支持自己來，他們相信自己是第一線的醫護人員，會作好措施保護自己，來過的學姊及疾管署人員也會分享經驗，如果疫情有需要，會願意再前來。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，日前司裡同事透過友好群組召募，全國有八百六十名護理志工報名，她們全都不領薪水，且百分之七十八都是在職，大家都是利用下班時間到機場支援。