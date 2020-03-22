確診者去過？診所不堪歧視霸凌 被迫休診

高雄三名參加土耳其旅行團的市民證實感染新冠肺炎，卻遭網友公布「足跡」引發連串效應。其中，案六十七去過的耳鼻喉科診所因不堪流言罩頂，被迫停診兩周，護理師小孩也遭其他家長連署，要求請假不上課。

高市府衛生局認為此事已構成霸凌，衛福部醫事長石崇良昨天表示，疫情當頭，我們平安度過疫情的關鍵正是醫護人員，我們不但不該歧視醫護人員，而是應該支持他們。

高市府衛生局痛批，這是群眾盲從下衍生的「獵巫」行為，已造成人際間的信任崩潰，市府除強烈譴責，會積極蒐證，移送偵辦。台灣護師醫療產業工會也發布聲明嚴厲譴責。

中央流行疫情指揮中心十六日公布參加土耳其旅行團染疫的案六十五到案六十七是南部人，三人十五日發病，十六日通報確診，結果當晚網路即流傳三人「足跡」，質疑確診者四處趴趴走，其中一人還到過診所。

高雄市衛生局雖在第一時間澄清謠傳，但流言未歇，案六十七去過的診所不堪壓力，十九日公告停診兩周：診所內一名護理師的小孩，也被幼兒園其他家長連署要求「請假」十四天，風波愈滾愈大。

「這起事件嚴格來說就是霸凌」，高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，這種累及無辜的事件，有如中古世紀的獵巫行為，極不可取。

潘炤穎表示，案六十七返台時被列為健康自主管理對象，可戴口罩外出，他因鼻竇炎赴診所領藥，在診所門口即因旅遊史擋下，根本沒進入診所。結果網路流言四竄，導致診所護理師小孩被其他家長連署不得到學校，診所礙於壓力被迫休診。

對小朋友受教權被侵犯，潘炤穎建議透過教育體系尋求協助，受波及的診所則擬依中央頒布的紓困條例，給予協助。

高雄市診所協會針對這起群體霸凌事件表達嚴重抗議，護師工會也發布聲明譴責。護師工會理事長陳玉鳳表示，這種霸凌風氣實不可長，對自私要求醫護人員小孩不能上學的家長，應查有無違法，她強調，不能再以包容，縱容社會上歧視霸凌的行為滋長。

石崇良認為，多數的台灣人應該都對醫護人員非常尊敬，歧視和霸凌應僅是少數人的不智行為。全民防疫，醫護人員站在疫情最前線，希望不要讓少數人打擊醫護團隊的士氣，影響醫護人員的心情。

如果真的有人對醫護人員歧視而出現恐嚇等行為，石崇良表示，根據醫療法第一○六條第三項規定，對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣卅萬元以下罰金。