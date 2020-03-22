聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診者去過？診所不堪歧視霸凌 被迫休診

聯合報 / 記者王昭月陳雨鑫／連線報導
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎重申，案六十七未進診所，診所醫護卻被歧視霸凌，極不可取。記者王昭月／攝影
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎重申，案六十七未進診所，診所醫護卻被歧視霸凌，極不可取。記者王昭月／攝影

高雄三名參加土耳其旅行團的市民證實感染新冠肺炎，卻遭網友公布「足跡」引發連串效應。其中，案六十七去過的耳鼻喉科診所因不堪流言罩頂，被迫停診兩周，護理師小孩也遭其他家長連署，要求請假不上課。

高市府衛生局認為此事已構成霸凌，衛福部醫事長石崇良昨天表示，疫情當頭，我們平安度過疫情的關鍵正是醫護人員，我們不但不該歧視醫護人員，而是應該支持他們。

高市府衛生局痛批，這是群眾盲從下衍生的「獵巫」行為，已造成人際間的信任崩潰，市府除強烈譴責，會積極蒐證，移送偵辦。台灣護師醫療產業工會也發布聲明嚴厲譴責。

中央流行疫情指揮中心十六日公布參加土耳其旅行團染疫的案六十五到案六十七是南部人，三人十五日發病，十六日通報確診，結果當晚網路即流傳三人「足跡」，質疑確診者四處趴趴走，其中一人還到過診所。

高雄市衛生局雖在第一時間澄清謠傳，但流言未歇，案六十七去過的診所不堪壓力，十九日公告停診兩周：診所內一名護理師的小孩，也被幼兒園其他家長連署要求「請假」十四天，風波愈滾愈大。

「這起事件嚴格來說就是霸凌」，高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，這種累及無辜的事件，有如中古世紀的獵巫行為，極不可取。

潘炤穎表示，案六十七返台時被列為健康自主管理對象，可戴口罩外出，他因鼻竇炎赴診所領藥，在診所門口即因旅遊史擋下，根本沒進入診所。結果網路流言四竄，導致診所護理師小孩被其他家長連署不得到學校，診所礙於壓力被迫休診。

對小朋友受教權被侵犯，潘炤穎建議透過教育體系尋求協助，受波及的診所則擬依中央頒布的紓困條例，給予協助。

高雄市診所協會針對這起群體霸凌事件表達嚴重抗議，護師工會也發布聲明譴責。護師工會理事長陳玉鳳表示，這種霸凌風氣實不可長，對自私要求醫護人員小孩不能上學的家長，應查有無違法，她強調，不能再以包容，縱容社會上歧視霸凌的行為滋長。

石崇良認為，多數的台灣人應該都對醫護人員非常尊敬，歧視和霸凌應僅是少數人的不智行為。全民防疫，醫護人員站在疫情最前線，希望不要讓少數人打擊醫護團隊的士氣，影響醫護人員的心情。

如果真的有人對醫護人員歧視而出現恐嚇等行為，石崇良表示，根據醫療法第一○六條第三項規定，對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣卅萬元以下罰金。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 霸凌 護理師 土耳其 旅行團 口罩

延伸閱讀

新冠肺炎引發醫護再遭歧視 高市衛生局痛批是「獵巫」

每日收費一千、供三餐 高雄公設「防疫小棧」長這樣！

不只醫護！ 衛福部將推團體績效防疫獎勵 將納清潔工

網傳確診個案鳳山趴趴走 高市府：不實

相關新聞

因應海外返台採檢潮 輕症一採可回家隔離

受海外疫情影響，我新冠肺炎確診人數持續以兩位數攀升，昨天新增十八例，均為境外移入。避免境外病例成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，三月八日至十八日間，自美國、東亞入境並有症狀者，約三千人，必須居家檢疫、採檢；因應海外返台採檢潮，即日起，輕症疑似個案一採即可返家隔離。

停課生麵店幫阿嬤端菜引爭議 陳時中：違居家檢疫重罰

北部某高中因學生染疫而停課，卻傳出停課學生在自家麵店「幫忙端菜」。中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥昨天表示，若違反自主健康管理無配戴口罩外出，可開罰六到卅萬元，但考量學生出於孝心，加上是首起全校停課事件，希望以此為例，讓自主健康管理的學生知道應盡量避免出門。

醫療量能排擠效應…歐美返台潮 負壓病房已7成滿

新冠肺炎帶來嚴重威脅，保全醫療體系是最後一道防線。即日起，國內疑似輕症患者不再二採，即是避免輕症患者占據醫院負壓隔離房，影響醫療量能。衛福部醫事司長石崇良表示，我國目前有一○二四間負壓隔離病房，上周一使用率還有五成左右，近二日已高達七成，排擠現象逐漸出現。

確診者去過？診所不堪歧視霸凌 被迫休診

高雄三名參加土耳其旅行團的市民證實感染新冠肺炎，卻遭網友公布「足跡」引發連串效應。其中，案六十七去過的耳鼻喉科診所因不堪流言罩頂，被迫停診兩周，護理師小孩也遭其他家長連署，要求請假不上課。

每脫一件消毒一遍...醫護重裝支援前線 不喊累

新冠肺炎在全球持續擴大，國內境外移入確診案例激增，不少旅外國人在這幾天回國，疾管署調派部立醫院的醫護人員到桃園機場支援，旅客只要表示有發燒症狀，即被帶往發燒篩檢站，負責採檢的醫護人員表示，穿上全套防護裝備後，有四小時的時間都不能喝水及上廁所。

醫護手套下慘白的雙手 「這是天使的皺痕」

一名台東退休醫護人員昨天在臉書社群貼上幾張醫護人員穿上防疫隔離衣，及脫下手套後雙手發白、滿布皺痕的照片，有網友說：「這是天使的皺痕」。

口罩、護目鏡、鞋套…機場檢疫 他2層防護衣悶8小時

台北市立聯合醫院忠孝院區胸腔外科醫師鄒冠全，一張負重印記的照片惹哭眾人，隨後他視訊受訪，提到因採檢輪班醫師不足，他選擇加入並參與八小時檢疫的心情，「防疫夥伴都很辛苦，我只是小螺絲釘」希望大家一起為彼此加油，共度難關。

名家看新冠肺炎／賴芳玉：有集體情緒 更需冷靜

處理過許多婦幼案件的律師賴芳玉說，新冠肺炎疫情逐漸讓台灣出現集體情緒，尤其當憤怒、敵視、歧視出現時，社會更需要冷靜、謹慎思考，不能讓情緒去引導法令、公共政策。

泰國入境高門檻 他無法自費檢驗…回不去

泰國政府規定入境要出具未感染新冠肺炎的醫驗證明，另外也要出具針對新冠肺炎給付額度至少十萬美元的保險證明，才能獲取登機證。

直言集／鎖國難鎖人心 防疫先自律

新冠肺炎疫情未歇，雖然政府穩定控制情況，但隨著世衛組織宣告全球大流行、我國感染案例日益增加，台灣進入防疫關鍵期，也讓部分民眾陷入恐慌。有民眾開始搶購、囤積物資，也有民眾不適應檢疫措施，甚至不惜冒險出國旅遊，不論是無心或故意，都可能害人害己。

比照南韓？陳時中：普篩多偽陰性 恐成防疫破口

南韓設置篩檢得來速，擴增檢驗範圍，只要疑似案例就採檢。我國近期境外移入確診個案暴增，國人擔憂社區傳播近了，是否比照南韓普篩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，兩國防疫策略不同，無症狀帶原者的病毒量不足，出現偽陰性風險高，普篩後失去警覺心，反而可能成為漏網之魚。

最大檢疫規模… 回溯採檢萬人回報

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，三月五日至三月十四日從歐洲廿七國、埃及、土耳其、杜拜等入境國內者約有一萬六千人，三月十八日起展開回溯居家檢疫十四天，創下我國最大檢疫規模。指揮中心統計，措施開啟至今，三天內掌握萬人回報。

熱門新聞

竹市新冠肺炎確診再增2例 累計達4例9接觸者需居家隔離

圖表看疫情／ 創單日最多紀錄！西班牙增324例新冠肺炎死亡病例

持續兩位數攀升 我又確診18例境外移入新冠肺炎

土耳其疫情爆開 在當地20多年的台灣媳婦「不寒而慄」

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

預期的日本疫情大爆發呢？為何沒發生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。