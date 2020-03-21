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封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

停課高中生端麵恐觸法 指揮中心：下不為例

中央社 / 台北21日電
無界塾塾長葉丙成日前在個人臉書上表示，疫情越來越緊張，他的同事在麵店吃麵，居然是停課學生在自己阿嬤的麵店幫忙送麵上桌。示意圖／報系資料照
無界塾塾長葉丙成日前在個人臉書上表示，疫情越來越緊張，他的同事在麵店吃麵，居然是停課學生在自己阿嬤的麵店幫忙送麵上桌。示意圖／報系資料照

北部因新冠肺炎停課的高中生在自家麵店幫忙端麵，引發爭議。按規定，自主管理期間未戴口罩出門可依法開罰，但指揮中心考量是首次有學生因疫情停課，可能不熟悉規定，下不為例。

台大教授葉丙成發文指出，他有同事近日在用餐時赫然發現，幫忙端麵的竟然是停課學校的學生，利用停課期間到阿嬤的麵店幫忙，該同事當場嚇傻。

指揮中心指揮官陳時中曾表示，該學生屬自主健康管理，並未要求不可外出，但在餐飲業服務確實不宜。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，目前該校有3名同班同學確診，因此全校將停課至27日，但除了該班居家隔離，其他學生都是自主健康管理，在自家端麵的學生應是自主健康管理。

根據規定，自主健康管理期間除了早晚要量體溫、勤洗手外，應避免出入公共場所，外出時務必全程佩戴醫用口罩，違者可依「傳染病防治法」開罰新台幣6萬至30萬元。

不過，莊人祥表示，考量這是首次有學生因自主健康管理停課，學生也是出於幫忙家人才會有此行為，希望以此為例，提醒其他自主健康管理學生盡量待在家裡，避免外出。

新冠肺炎 COVID-19 葉丙成 陳時中

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