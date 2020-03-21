新冠肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂

新冠肺炎延燒，不少人希望普篩、自費採檢，指揮中心都未點頭，主要就是擔心偽陰性患者成防疫破口，但對於有疑似症狀者也採取相當寬鬆的採檢條件，避免任何漏網之魚。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒全球，中央流行疫情指揮中心雖大幅放寬採檢條件，但隨疫情延燒，很多民眾即便沒有出國，看著連日飆升的確診數字也感到心驚驚，不少民眾希望比照韓國全面篩檢，也有人開放自費採檢的聲浪傳出。

指揮中心指揮官陳時中多次強調，不會跟進韓國普篩，尤其台灣疫情仍在可控制範圍內，普篩、自費篩檢只會增加「偽陰性」個案，不僅不利防疫，反而可能造成防疫漏洞。

他以鑽石公主號郵輪為例，日本最初篩檢部分個案，發現旅客陽性率相當高，因此決定對全船旅客進行篩檢，有部分旅客檢驗當下可能因病毒量低、得到陰性的結果，也就是所謂的「偽陰性」患者，這些人自認安全便到處趴趴走，一旦病毒量變高，反而成為傳播者，導致全船有近2成旅客感染。

正因如此，經專家多次討論，仍將採檢條件鎖定為高風險對象，並大幅放寬採檢條件，疑似症狀者（非確診者）也依風險高低分為2大類進行通報，分別是風險較低的「疑似新冠病毒感染」通報以及風險較高的「嚴重特殊傳染性肺炎」通報。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥接受中央社記者訪問時說，「疑似新冠病毒感染」有2點通報定義，一是曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士且醫師高度懷疑為新冠肺炎者，二是有發燒、呼吸道症狀群聚者。

醫師收治這兩類患者後，可進行一次咽喉擦拭液採檢，沒有肺炎的患者採檢後可直接回家自主健康管理，檢驗結果出爐前不可外出，若檢驗結果為陰性則繼續自主健康管理，若檢驗結果為陽性則立即住院隔離。

至於一開始就有肺炎者，或從旅遊疫情建議第三級國家返台且出現發燒、呼吸道症狀者，一律以「嚴重特殊傳染性肺炎」通報，按照原本規定，患者出現症狀後必須立即住院隔離，等待二次採檢陰性後，才能回家繼續居家檢疫。

莊人祥說，考量國內境外移入病例數激增，指揮中心已將全球旅遊疫情建議提升至第三級，即全球均為新冠肺炎疫區，為了避免症狀輕微的疑似病例塞爆醫院，已立即調整相關規定，凡是無肺炎、經醫師評估不需住院者，而且家中同住者沒有老年人、心肺疾病患者等高風險族群，只要到醫院進行一次採檢，就可直接回家居家檢疫或隔離，採檢後就能直接回家隔離或檢疫，除非確診或症狀惡化才需住院或安排二採。