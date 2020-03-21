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8日至18日美國東亞入境有症狀 3000人將召回採檢
流行疫情指揮中心今天宣布，3月8日至18日自美國、東亞入境有症狀者，將全數居家檢疫並安排採檢，據統計，這段期間回台後曾就醫者共3000人，通知即刻起居家檢疫、採檢。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）延燒全球。指揮中心今天在記者會上進一步表示，已主動勾稽健保系統，調查這段期間自上述國家返國後曾就醫，並有上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知該民眾即刻配合居家檢疫，同時主動聯繫地方衛生局或1922防疫專線，安排相關採檢措施。
指揮中心指出，若民眾入境後曾就醫，但尚未收到簡訊，亦請主動聯絡當地衛生局及配合相關措施。
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