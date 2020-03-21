從義返國住進負壓病房等篩檢 她曝過程：人生壓力最大的時候

新冠肺炎（COVID-19）在全球各地肆虐，其中歐洲疫情越發嚴重，義大利目前確診人數已達4.7萬多例，死亡病例4032例為全球最多，中央流行病指揮中心也宣布自19日開始所有入境者皆需居家檢疫14天，以防我國疫情再加劇。有網友昨日（20日）發文分享，表示自己因在義大利就學，返國後發現X光片有異，因此住進負壓隔離病房。她在裡面必須等待2次篩檢結果，原PO直言整個過程是她人生壓力最大的時候，所幸結果二篩為陰性，也令她鬆了一口氣。

原PO在「Dcard」發文表示自己在義大利留學返台後便進行居家檢疫，但在隔離第7天時喉嚨卻開始不舒服，等到隔離第12天就接到村里長和衛生局的電話，告知對方自己的症狀沒什麼改善後，便去做了採檢，結果醫生發現X光片有異狀，通知她需要住院隔離，原PO說「我聽到有異狀真的是快昏過去，瞬間壓力超大，眼淚直接滴下來，也不知道要怎麼跟同住的家人說，更害怕會連累到他們的生活和工作。」

原PO表示負壓病床的空間滿大的，且周圍都是透明玻璃，而病房內也沒有廁所和浴室，家人完全不能進入這區，醫護人員穿著多層防護衣，照顧她的三餐和身體數據，而原PO也笑稱「第一次住院就自己住進這種病房也是人生特殊的經驗吧（我要被送進去前真的是這樣安慰自己的）」，而她也對台灣醫療給予肯定，表示「我覺得台灣的醫療真的很了不起，歐洲是已經生病發燒還不讓你住院，這裡是疑似有病例就把你隔離，能做到這樣真的不簡單」，不過她也透露住進病房內的病人越來越多，她說「畢竟我入院的時候護理師說只有三床病人，兩天後我要出院的時候已經要滿了」。

由於原PO這種疑似病例都必須進行2次篩檢陰性才能解除隔離，且篩檢完成到結果出爐需要1天的時間，因此讓她在等待過程中相當緊張，原PO說「等候報告的時間真的太煎熬，肯定是我人生壓力最大的時候，劇也追不下去，書也不想看，常常發呆偶爾掉眼淚」，甚至在第一次篩檢陰性後仍然害怕自己會得病，不過幸好第二次篩檢結果為陰性，原PO也在晚間9點結果出來後興奮地立刻返回家中。

事後她也特別感謝醫療人員，除了會在住院時時常關心、問候她與友人的狀況，也盡力地完成所有醫療工作，原本以為他們會因為醫療負擔不希望遊子回國，但對方完全沒有而是將心比心，她說「如果你的小孩在國外念書，學校關門了（甚至學校宿舍也會關閉），醫療又這麼不足，甚至語言可能不通，難道你不會希望他們回來嗎？台灣就是我們的家，回來有什麼不對」，最後她也提醒大家，「希望大家都能照顧好自己，歸國的人落實居家檢疫，也希望疫情當前少一點批評，多一點正能量」。