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開放口罩寄留學生 蘇揆：目前仍不行
新冠肺炎疫情全球延燒，我國留學生取得口罩也成難題，國民黨昨籲外館主動協助，政府專案開放在台父母能限量寄口罩給子女。行政院長蘇貞昌回應，已有計畫，但目前無法做到。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，送口罩到海外，管理、公平性是一大問題，要了解需要者有多少，才能規畫。他說，現在的重點是要先滿足國人，國內需求滿足後，就會幫助海外同胞。
國民黨昨天召開記者會為海外留學生發聲，會中撥放一段由留學生家長錄製的音檔，表示孩子正在疫情嚴重國家留學，當地買不到防疫口罩，想寄送口罩給小孩，但礙於政府「禁止寄送醫療口罩出國」規定，不知道該如何是好？
蘇貞昌表示，目前口罩仍在管制中，外館也有人力困難，有些國家幅員廣大，要留學生到外館領取也有困難。現在國內盡量生產，當國內國人領到一個程度，看是否可以讓大家寄給有一定關係的親人。
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