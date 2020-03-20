中市居家隔離連續犯 2次共罰60萬

新冠肺炎疫情緊張，中彰投目前都有確定病例，台中市累計的居家檢疫共2260人、101人隔離，彰化縣居家檢疫累計有1501人、居家隔離347人，南投居家檢疫累計930人，被居家隔離及檢疫者因行動受到限制，心情差，將氣出在防疫人員身上，台中即傳出里長探視送泡麵時，還被丟到地上，讓防疫人員頗覺委屈。

台中市衛生局長曾梓展指出，目前台中居家隔離的有2260人中，列管的54件有33件開罰，1人是連續犯，第1次依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰10萬元，第2次再犯重罰50萬元，從2月17日到3月20日止，裁罰總金額共33件214萬元，違規樣態包括到廟宇拜拜、買菜或便當、超商領快遞、外出訪友。

市議員邱素貞指出，台中市南區有里長訪視被隔離者，好意自掏腰包送泡麵與麵包，沒想到被對方丟到地上，還怪里長「讓我14天都吃泡麵嗎？」議員黃健豪也表示，未來返國民眾越來越多，需要居家檢疫，第一線里長、里幹事很辛苦，市府應多獎勵。

民政局長吳世瑋說，市府將編列預算，讓里長及里幹事等申報加班費，社會局也提供小禮物，聊表心意。

彰化縣新冠肺炎疫情狀況，到昨天為止，共有5人確診，其中1人死亡、2人出院，仍有2人住院，居家隔離累計人數從347人，到目前仍有12人；居家檢疫累計人數達1501人，目前仍有347人。違反居家隔離有兩件、違反居家檢疫規定則有3件，均已開罰。

南投縣從1月至今，居家檢疫累計共有930人，目前仍居家檢疫中的有330個。