武漢肺炎釀2死 28人痊癒2重症續搶救

武漢肺炎延燒2個多月，國內累計病例達135例，造成2人死亡，另有28人痊癒，其他個案狀況大多穩定，僅剩2名重症個案在加護病房搶救中。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內新增1367例冠狀病毒疾病相關通報，截至目前累計2萬1376例，其中1萬9674例排除，累計135例確診，102例境外移入、33例本土病例。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，6名重症分別為第1、19、24、27、34及61案，其中第19、27案不幸病逝，第1、24案經治療痊癒，兩人已三採陰性解除隔離。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，目前仍有2人還在加護病房使用呼吸器治療，持續搶救中。

其中一人是第34案的北部50多歲女性，也是北部醫院院內感染的指標個案，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，醫院通報送驗後確診。

另一人為第61案的南部50多歲女性，3月5日至14日與另一名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗後確診。

北部一家醫院日前爆發首起院內感染，指揮中心指揮官陳時中說，該起院內感染最後一例接觸者至3月17日已隔離期滿，目前看不到周圍有其他人受感染，看似疫情沒有再往外延伸，「這波算是守住了」。

有外媒報導，美國發現氯奎寧、羥氯奎寧可望用於治療武漢肺炎。

張上淳坦言，氯奎寧經體外實驗有效，不過目前為止沒有太多的臨床經驗，國內有類似藥物，最近也有臨床資料顯示，用藥能縮短排病毒時間，有所幫助，國內目前都有藥物可以供病患使用。