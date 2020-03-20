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年輕人染疫增 指揮中心：出國求學旅遊多是主因

中央社 / 台北20日電

確診武漢肺炎病例年輕人有增加趨勢，是否推翻中老年、慢性病者是危險族群觀念。指揮中心今天表示，由於最近出國求學、旅遊者以年輕人居多，才會導致年輕人染疫數增加，不會推翻舊有觀念。

中央流型疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，新的病毒一旦開始傳染，所有人都是沒有抵抗力的，人人都有機會得到，年齡、慢性病等都是感染因素之一，是否會接觸病原是更重要因素。

張上淳說，境外移入個案有很大一部分是參加旅行團、年紀較長的民眾，工作求學方面則以青壯年居多，由於長時間暴露在國外高風險環境，感染病毒風險自然較高，這是很多因素交錯的，要一起考慮。

張上淳強調，如果病毒進入社區傳播，每個人接觸機會一樣多，老年人得病機會還是比較大、重症風險也較高，最近由於出去求學、旅遊的以年輕人居多，才會得到年輕人感染風險增加的結果。

陳時中表示，這段時間回來的年輕人占比高，如果拉到全人口，樣本數較大，還是會出現老年人、慢性病患者感染風險高的結果，因此不會推翻過去老年人、慢性病患者感染風險高的觀念。

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