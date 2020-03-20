西班牙留學生染武漢肺炎群聚增至4例 6人檢驗中
國內出現首起西班牙留學生集體染疫事件，指揮中心疫情監測組組長周志浩說，西班牙留學生共有37人要採檢，今天27人一採陰性、1人陽性，6人檢驗中，這起留學生群聚也增至4例。
有媒體報導，國內出現首起留學生群聚，個案是3名赴西班牙留學的同系所學生，分別為第58、64、80案，中央流行疫情指揮中心目前掌握到在此西班牙學系就讀的台灣學生有62人，若與確診個案同班者回國，將一一採檢，其餘不同班者居家檢疫14天。
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