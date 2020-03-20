快訊

鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

成都確診女子曾搭華航 16日在桃園機場轉機

中央社 / 北京20日電

中國四川省成都市衛健委上午通報新增一例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）境外輸入確診病例，這名女性患者從美國搭機，16日飛抵桃園機場，17日轉機飛抵成都。

據通報，她是搭乘華航CI3航班自舊金山起飛，16日抵達桃園機場，17日轉乘華航CI551航班抵達成都雙流機場。

成都市衛生健康委員會網站通報，這名新增境外輸入確診病例是一名55歲女性，戶籍在成都金堂，常住美國佛羅里達州；入境成都時，該患者體溫正常，無異常症狀，隨即轉送至集中隔離點採樣檢測。

通報稱，18日患者核酸檢測陽性，診斷為無症狀感染者，立即送定點醫院隔離治療。19日出現發燒、咳嗽，綜合流行病學史、實驗室檢測結果和影像學檢查等，更正為確診病例。

據通報，患者的活動路徑為：3月15日自美國佛州傑克森維爾市（Jacksonville）搭乘達美航空DL1664航班到達紐約市後，換乘DL870航班到達美國舊金山；16日搭乘CI3航班飛抵桃園機場，17日轉乘CI551航班抵達成都。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫情衝擊航空夜 機師工會加入一起共體時艱

共體時艱 華航機師願延後領取團協的飛安獎金

航空業陷危機 華航董座：不裁員是底線

疫情重創航空 華航老董千字信打氣：忠實做好擺渡人

相關新聞

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原宣布於下午1時30分舉行，但剛臨時宣布改至下午4時召開。

仿南韓擴大採檢新冠肺炎？專家：完全不切實際

18日台灣新冠肺炎確診病例數破百後，民眾陷入恐慌，加上出現無症狀感染症，讓「是否應該要擴大採檢」成為討論話題。不過國內專家表示，除非出現社區感染失控的情況，否則不需要走到那一步。

妙天禪師辦講座還可免費吃火鍋 民眾怕感染連署停辦

受到新冠肺炎影響，許多大型活動紛紛取消，避免人潮聚集造成群聚感染。不過禪師悟覺妙天將在四月到六月舉辦活動，並送給每位參加者4張火鍋券，令許多人擔心，開始在網路上連署希望停止活動。

台大法律系畢業不當律師 阿中部長背後的手語神翻譯

3月初，因為BBC記者在中央流行疫情指揮中心的記者會上用英文提問，手語翻譯員李振輝現場無縫接軌翻譯，立刻在網路上暴紅。

返國心終於安了！海外台人：台灣比較安全

新冠肺炎疫情第二波延燒到歐美國家，在歐美地區的台灣人這幾天陸陸續續趕回台灣，桃園機場爆返國潮。許多回台旅客不約而同地說，台灣比較安全。

海歸潮來襲 台大公衛副院長：估境外移入最壞增500人

新冠肺炎疫情全球升溫，台灣的個案數也破百。台大公共衛生學院副院長陳秀熙為政府目前的防疫作為打滿分，但也推估未來確診個案中的境外移入數，最壞恐增加到500人。

鎮公所30人遊土耳其？北斗鎮長夫婦駁斥假消息攻擊提告

新冠肺炎疫情升溫，總統蔡英文呼籲國人防疫關鍵時刻，暫緩非必要出國旅遊計畫，但網路社群近日瘋船彰化北斗鎮公所組團出國，要從...

海外留學生缺口罩 國民黨籲蔡政府開放寄送

新冠肺炎疫情全球延燒，中央疫情指揮中心籲「留學生盡可能留在當地」避免機上感染。近日卻傳出有留美台生因停課遭趕出宿舍，又買不到口罩等問題。國民黨上午呼籲，各地外館應主動協助，甚至協助返台。

桃機擴大防疫車隊能量 排隊時間縮至40分鐘

昨天是所有返台旅客都實施居家檢疫的第一天，旅客除非自行駕車或親友接送，否則只能搭乘防疫車隊才能回家，也因此導致民眾大排長龍，也要花超過一小時才能搭上車，機場公司今天啟動應變計畫全力配合擴大防疫車隊能量，今天第二航廈外雖然出現超過100公尺的排隊隊伍，但是桃機公司表示，排班計程車今天的候車時間約40分鐘，排隊的民眾也表示，等飛機的時間比這個還久，還好，可以體諒。

桃園推「親友安心旅館」 最低不到1千元

桃園市觀旅局和飯店工會將推出親友安心旅館，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離者，其餘同住的親人、室友可以到飯店住，讓彼此雙方都安心。觀旅局說，和業者談到單房一晚1500元價格，最低到1000元以下，詳細資訊最快明天公布在觀旅局官網。

桃園暫不封公有體育館 鄭文燦：市民卡等同實名制

桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議，他說，桃園公有運動中心採市民卡，桃園體育局也說下周熱顯像儀將上路，掌握使用者體溫。市民卡等同實名制，不會全面閉館，但會考慮部分密閉場館暫停。

桃園社大、樂齡中心停課 鄭文燦：至少停到4月底

桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議宣布，有關各區公所班隊、長青學苑，以及學校出借給社區大學、樂齡中心場館，下周一全面暫停，預計至少停到4月底，會視疫情狀況，彈性調整或再延後。

熱門新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

新竹市新冠肺炎確診又多1例 累積2例變竹竹苗最多

「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

加州下令全加州民眾待在家中！立刻生效！

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。