成都確診女子曾搭華航 16日在桃園機場轉機

昨天是所有返台旅客都實施居家檢疫的第一天，旅客除非自行駕車或親友接送，否則只能搭乘防疫車隊才能回家，也因此導致民眾大排長龍，也要花超過一小時才能搭上車，機場公司今天啟動應變計畫全力配合擴大防疫車隊能量，今天第二航廈外雖然出現超過100公尺的排隊隊伍，但是桃機公司表示，排班計程車今天的候車時間約40分鐘，排隊的民眾也表示，等飛機的時間比這個還久，還好，可以體諒。

2020-03-20 14:36