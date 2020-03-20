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桃園暫不封公有體育館 鄭文燦：市民卡等同實名制

聯合晚報 / 記者曾健祐／桃園報導

桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議，他說，桃園公有運動中心採市民卡，桃園體育局也說下周熱顯像儀將上路，掌握使用者體溫。市民卡等同實名制，不會全面閉館，但會考慮部分密閉場館暫停。

桃園市體育局長莊佳佳表示，昨天新北閉館公有場館兩周，台北市朝實名制，桃園體育局建議依實名制處理，若全面關閉，有運動習慣者恐無法掌握未來去向。

桃園市衛生局長王文彥說，全面關閉場館可能過於嚴謹，但希望會勘一下，確認開放與關閉部分。至於實名制是否全面能掌握旅遊史，可能無法用健保卡查，需要再做評估。

鄭文燦表示，相關接觸史、旅遊史回溯，是為了傳感降低風險，桃園公有體育場館使用市民卡，效果等同於實名制，又加上有發燒篩檢，原則上，維持這個方案。他和衛生局、體育局將到場看，部分涉及封閉室內空間，朝向暫時封閉，因為萬一全面停辦，有運動習慣民眾可能還是會到民間運動中心。

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