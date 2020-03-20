桃園暫不封公有體育館 鄭文燦：市民卡等同實名制

新型冠狀病毒肆虐全球，每天打開電視看到的多半是疫情新聞。最近聽到有人說，每天看疫情新聞很煩人，看到麻木了，我猛然發現自己不但沒有厭煩，還固定收看「中央流行疫情指揮中心」的每日記者會，無法看直播就事後補看，不然當天就像少了什麼。我不禁想：是甚麼原因，讓我忠實守候沒有明星、沒有劇情的官方記者會，竟然像追劇一樣？

2020-03-20 15:01