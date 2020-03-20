仿南韓擴大採檢新冠肺炎？專家：完全不切實際

18日台灣新冠肺炎確診病例數破百後，民眾陷入恐慌，加上出現無症狀感染症，讓「是否應該要擴大採檢」成為討論話題。不過國內專家表示，除非出現社區感染失控的情況，否則不需要走到那一步。

據《TVBS》報導，隨著台灣病例數破百，開始有聲音討論台灣是否應該向南韓一樣擴大採檢，但事實上南韓只是加速「採樣」而非快篩。台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，南韓之所以要全面篩檢，是因為出現失控的社區感染，台灣目前只有零星個案，仍不需要擴大篩檢。

李秉穎表示，新冠肺炎雖有無症狀案例，但只是少數個案，一昧採取全面篩檢可能會造成反效果，「你對於無症狀者全部去做篩檢的話，那個是一個完全不切實際，而且會把我們防疫能力消耗掉的一個建議。」

而若未來有需要，台灣也尚有能力增加採檢量能，醫檢師公會透露，目前台灣採檢的34間實驗室只佔全國「有能力實驗室」的一半，也正積極開發快篩試紙。現行策略仍先針對有接觸史或旅遊史，及出現有一般治療無效的發燒及肺炎者進行篩檢。

指揮中心社區防疫副組長莊人祥也表示，台灣雖然沒有讓民眾自己想檢驗就檢驗，但只要醫師懷疑仍可以做測試，更舉案100為例，呼籲民眾要相信醫師專業，不要陷入採檢量能的迷思。