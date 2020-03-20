妙天禪師辦講座還可免費吃火鍋 民眾怕感染連署停辦

受到新冠肺炎影響，許多大型活動紛紛取消，避免人潮聚集造成群聚感染。不過禪師悟覺妙天將在四月到六月舉辦活動，並送給每位參加者4張火鍋券，令許多人擔心，開始在網路上連署希望停止活動。

據《TVBS》報導，禪師妙天四月到六月的每個周末，在林口某大樓八樓劇場舉行講座，主題為「瘟疫病毒橫行時如何提升免疫力」。劇場不只是密閉空間，且內部座位間隔相當近，最多可容納近300人，若參與者當中有人染病，恐引發群聚感染。

除此之外，來參加講座的民眾，每一位都可免費得到該大樓一樓火鍋店的招待券，且一人4張，如果當日與會者有100人，最多將有400人一起吃火鍋，感染風險相當高。再加上信徒從四面八方而來又分散離開，只要當中有人確診，後果不堪設想。

因此網路上出現連署書，文中表示，台灣宗教界紛紛暫停大型繞境活動，希望講座也可以停辦，與國家一同對抗疫情。國民黨市議員鍾沛君也在受訪時說：「媽祖生日都可以不要過了，師父的火鍋晚一點吃或之後再吃，應該也不是問題。」而妙天旗下的「禪天下」臉書專頁，目前已找不到講座的相關消息。