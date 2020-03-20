名家看新冠肺炎／張建一：不是沒錢買 是恐慌不消費

新冠肺炎疫情蔓延，台灣經濟研究院院長張建一說，「未來一個月是關鍵，歐美淪陷對台灣經濟一定有衝擊。」美國是全世界最大消費國，疫情將衝擊全球經濟，台灣製造行銷全球的產業也會受到影響，像ＩＣ製造、合成樹脂、工具機、太陽光電、汽車零組件、產業機械、醫療器材等。

降息 後期振興才有效

對於美國聯準會緊急降息，張建一表示，「降息的效果很有限。」現在不是沒有錢消費，而是恐慌不敢去消費，全世界各國拚命降息，資金全面流向金融市場，股市才會波動這麼大，但疫情造成沒有人敢投資或消費，降息不是說不能做，而是等到後期振興需求時才有效果。

張建一也說，台灣大概是全世界最早端出紓困預算，短期紓困、中期振興，方向是對的，但六百億預算到底夠不夠用？當初編預算時沒有想到疫情會擴散到全世界，台灣第一波守得還可以，但第二波歐美境外移入，如果未來疫情更嚴重，立法院可能必須協商增加預算，後面紓困必須更有彈性。

企業 要趁現在調體質

「企業要趁現在調整體質。」張建一表示，企業界要盡量努力爭取政府紓困，不要減薪或資遣員工，短期營運資金部分，政府會給予足額保證與補貼利息，至少撐過這段期間，企業趁機檢視經營策略，以觀光業來說，過去多依賴陸客，現在不能僅依賴陸客生存。

主計總處二月下修經濟成長率至百分之二點三七，但此預估是以疫情到四月前結束來假設。張建一表示，現在看起來疫情很難在四月結束，持續延燒到四月後，經濟成長率會再下修，「我個人認為全年保二沒問題。」

景氣 可能變Ｕ型反轉

他表示，ＳＡＲＳ影響約一季，之後景氣是「Ｖ型反轉」，現在預估新冠肺炎可能變「Ｕ型」，至於底部會多久，就要看疫情狀況。相對其他國家，台灣在二○○三年有ＳＡＲＳ經驗，因此守得較好，恐慌不如其他國家嚴重，且這兩年美中貿易戰，供應鏈移動加速，有些移到台灣，這次疫情台灣面板業也有轉單效應。

張建一說，政府長期應掌握住供應鏈大洗牌的機會，這次疫情是否加速廠商移動，還有待觀察，因為武漢還在封城，廠商短期重心都放在讓人員復工與盤點需求，還沒心力考慮移轉生產基地，要完全戒斷大陸供應鏈是不可能，但未來某些東西不會在大陸生產，會移到東南亞或台灣。

他也表示，未來供應鏈會重新洗牌，且受到新科技影響，供應鏈會縮短，台灣應爭取機會，甚至結合南向政策的夥伴「拉幫結派」，否則台灣恐將失去機會。