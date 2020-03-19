擋得住大陸疫情卻防不了歐美 網友點出關鍵：怎麼防？

新冠肺炎爆發至今已讓全球陷入大恐慌，台灣這幾天也增加許多確診病例，尤其是昨（18）日一口氣暴增23例，累計到今（19）日已經達到108例，就有網友發文表示之前病例都是一個、兩個出現，怎麼這幾天突然暴增這麼多？他好奇詢問「為何台灣對中國防超好，對歐美防不了？」問題也引來大批網友們的熱議。

原PO在PTT寫道之前一堆台商大量返回台灣，還有滯留大陸包機回台的民眾，當時的病例也只是一個、兩個在跳，還提前封鎖口罩出口，讓全世界稱讚台灣能做為模範，但之後台灣人大量去歐洲、日本旅遊，漸漸的病例數開始增加，讓原PO覺得後期的應變有點慢，他好奇想問為什麼對大陸防疫防得那麼好，對歐美卻防不了？

貼文引來許多網友的討論，「因為去歐美玩的人更多」、「中國只有一個國家，歐美太多國」、「防單一國家跟防全世界這麼多國，差多了」、「當初中國禁止旅遊團來台也有點功勞」、「兩岸往來比歐美多好幾倍，關鍵在防護意識和僥倖心態」、「防不了的是明知飛機危險，還要跑出去玩的」、「歐美崩+貪小便宜出國的人多」。

還有人批評歐美的公衛措施讓人失望，「因為沒想到歐美這麼佛系防疫」、「歐美爆開的速度真的超乎想像」、「太高估歐美的水準了，素質其實很差」、「歐美很愛談公衛醫療之類的，但其實都沒做到」、「對歐美沒有戒心，誰會想到公衛應該比台灣好的地方撐不住」。