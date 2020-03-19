徐國勇：查核歐美返台旅客 以利疫情追蹤

內政部長徐國勇今天下午視察移民署國境事務大隊，希望能針對3月5日起從歐美返台的旅客，重新進行資料查核，以利新冠肺炎疫情追蹤，同時將資料做為村里單位居家檢疫關懷使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布新增8例新冠肺炎病例，其中3例與旅遊團相關，1例本土病例為日前確診北部高中生的同學。

徐國勇下午前往桃園國際機場，慰勉移民署國境事務大隊與航警局人員辛勞，他向移民署人員表示，為了更詳細掌握旅客的旅行史與接觸者，以利疫情追蹤，希望針對3月5日起從歐美返台的旅客，再度進行旅客的資料查核，並且將資料送交中央流行疫情指揮中心，再給內政部與村里單位，做居家檢疫關懷，這也是在防疫過程中非常重要且細膩的部分。