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疫情、輿論大鍋炒 意外釀出茶壺風暴

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
無論官員、網民跟媒體，在疫情蔓延下，需要的不是互相批評、謾罵，而是保持理性、謹守本分。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
無論官員、網民跟媒體，在疫情蔓延下，需要的不是互相批評、謾罵，而是保持理性、謹守本分。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

疫情中心記者會因記者一個提問，意外爆出新聞外的連環鬥！包括問問題的記者被「出征」、報社主管為她抱不平惹議、疫情中心小編被迫出面安撫網民、行政院官員又多事安慰小編…。追根究柢，記者提問不宜夾槍帶棍，民眾也不應受截圖所煽動，官員更不可不甘寂寞出面帶風向，以免「吹皺一池春水」。

中國時報某記者近日在疫情中心提問，「政府是否還要持續透過控制篩檢量的方式，不讓確診總數增加，以營造出台灣未出現社區感染的假象？」此一預設政府「持續控制」篩檢量的說法，引發指揮官陳時中不滿，認為該記者的論述對疫調人員不公平，加上中國時報過往被認為較親中的立場，直播後更引發許多網民謾罵。

針對此情況，該報的主管進一步在疾管署群組發訊息，要求指揮中心尊重記者採訪權益，應約束網民關閉留言平台。訊息流出後，網友又罵翻天，嗆中時應該先道歉。不料此時，行政院副院長辦公室主任李懷仁竟在直播中留言，為疾管署官員、小編加油打氣，引起帶風向懷疑，讓小小事情鬧得更加複雜。

平心而論，網民並不是由疾管署所發動去攻擊中時記者的，該高層似乎找錯對象反應問題。而身為行政院官員，也不應「雞婆」在直播留言，引發不尊重採訪的批評。

如今疫情緊張，相關人難免失去理性，中時記者雖有其「原罪」，網民也容易被煽動，但官員仍需保持平常心，理性面對提問。畢竟孰是孰非，人民的眼睛都是雪亮的。

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