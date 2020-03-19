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台南2名大學生與確診同學共餐 篩檢陰性

中央社 / 台南19日電
南部某國立大學傳出新冠肺炎確診病例，該校學生昨起出入校園都必須量體溫。圖非新聞當事人。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
南部某國立大學傳出新冠肺炎確診病例，該校學生昨起出入校園都必須量體溫。圖非新聞當事人。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台南一名國立大學生確診感染新冠肺炎，與他共餐的2名同班同學被隔離，學校學生會今天透過臉書發布快訊，證實這2名學生篩檢陰性。中央流行疫情指揮中心也證實。

這所國立大會學生會今天在臉書快訊指出，兩名居家隔離學生，1名無需2次篩檢，1名2採陰性。

學生會表示，由於此案在校內引起注目，教職員工生均極為關心及恐慌，懇請防疫人員將此消息告知各單位的教職員工生，以安定民心。學生會同時註明消息來源是學校秘書處。

台南一所國立大學17日凌晨傳出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診病例，校方發出訊息要求7門課逾500名學生勿到校，採遠距教學；中央流行疫情指揮中心17日下午公布確診病例，校方才公開證實第75例確診病例是校內4年級男學生。

這名確診男學生3月8日從德國返台後，11日晚上曾與2名同班同學一起吃飯，校方17日下午疫調後，這2名同班學生居家隔離，但其中1人已發燒到攝氏37.8度，收治於醫院，2人接受篩檢。

新冠肺炎 COVID-19

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