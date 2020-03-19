台灣新冠肺炎個案6成輕症 26人痊癒
新冠肺炎延燒，台灣截至昨天的100例個案中，有66例輕症、28例有輕症肺炎、6例重症（含死亡），截至今天已有26人痊癒解除隔離。
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內新增1202例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關通報，截至目前累計2萬14例（含1萬8579例排除），今天共新增8例確診，累計病例達108例，其中78例境外移入、30例本土病例。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，截至目前為止，確診個案維持1人死亡，痊癒解除隔離者已增至26人，其餘個案持續住院隔離中。
張上淳說，至昨天為止，全台100例個案當中有66例屬於沒有併發症的輕症個案、28例有輕症肺炎，另有6例重症患者（含1例死亡），其中3人仍在加護病房使用呼吸器。
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