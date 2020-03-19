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排防疫專車人龍增 指揮中心：已增派車次

中央社 / 台北19日電
中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮官陳時中（中）宣布新增8確診個案。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮官陳時中（中）宣布新增8確診個案。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

入境須居家檢疫新制上路，截至今天下午1時有5000民眾入境，導致排防疫車隊人龍增加，指揮中心說，臨時增派車次，建議留學生家人能親自接送，紓解防疫能量。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，指揮中心宣布19日0時限制外籍人士入境，所有入境者不分國籍一律居家檢疫14天，大批民眾趕在封關前回台，由於這些人只能搭乘防疫專車，旅客清晨起排隊搭乘桃園機場防疫計程車人龍超過上百公尺，擠爆計程車排班區域。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在疫情指揮中心記者會上表示，民眾昨天開始對防疫車隊需求提高，因此已增加防疫巴士的派遣，昨晚10時派了大概10車次、今早則有4車次，民眾大部分還是以等待租賃車方式。

陳宗彥表示，因預估今早會有4500至6000人搭防疫車隊，因此早上調派松山機場50輛防疫車，下午希望可以調到100至200輛，也會依照運量分配。

另外，由於所有旅客進來都是居家檢疫對象，所以都必須搭防疫車，大眾運輸等也會掛牌子提醒，如果是入境旅客就不會讓他搭乘，下午也會持續因應、動員更多車隊。

陳宗彥也提到，目前已請航空公司協助，讓旅客在外站就能先用電子聲明、勾選接送方式是由家人接送或搭防疫專車，這段時間也發現很多原本家人要來接送的，但有防疫專車之後就不來接了、讓旅客自己搭車，這牽涉供應及調度，呼籲回來的旅客在外站務必先填電子聲明。

另外，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥也表示，旅客搭車時，旅客跟計程車司機都要戴口罩，旅客下車後也要擦洗車輛把手等，也建議使用漂白水消毒器具等，另外空調部分也可調整讓換氣充足。

指揮中心也表示，防疫車隊上每個乘客應該都有相對應的司機，若旅客確診都可以找到相關接觸人士。

新冠肺炎 COVID-19

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