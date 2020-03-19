新冠肺炎延燒全球 陳時中：國內旅遊算安全

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布再增8例確診案例，總計全台108例確診，面對多數境外移入確診病例，我國在今日也開始實施限制入境，不過針對航空機組人員則不限制在入境者居家檢疫14天的規定，對此有空服員發文表示他們現在的狀態是被迫成為防疫破口，雖然航空公司說會有「空服員防疫配套方案」，但3月5日至14日出勤歐洲的組員仍沒有配套方案，也不用回溯檢疫，令她無奈說到「我們也不想在自己毫無自覺的情況下讓別人感染，沒有一個人想成為台灣的防疫破口。」

2020-03-19 16:06