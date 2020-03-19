新冠肺炎延燒全球 陳時中：國內旅遊算安全
新冠肺炎延燒全球，指揮中心指揮官陳時中頻頻呼籲民眾不要出國，他今天表示，目前國內旅遊還算安全，但要注意社交距離、共餐禮節、環境及個人衛生。
世界衛生組織（WHO）日前宣布新冠肺炎進入全球大流行階段，國內近日也暴增數十例境外移入病例，累積病例數衝破百人。
不僅中央流行疫情指揮中心祭出外籍人士入境限制，指揮中心指揮官陳時中也頻頻對民眾喊話，呼籲全民忍一忍，避免非必要國外旅遊，不論機艙內、國外感染風險都很高。
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