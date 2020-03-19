談打斷記者提問 陳時中：用假象等字眼像指控

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前打斷媒體提問引發討論，陳時中今天說，打斷並不是要打擊誰，但提問用說謊、假象等字眼像是指控，有點不太好。

某媒體日前在疫情指揮中心記者會上提問質疑指揮中心是否藉由控制篩檢量不讓確診數暴增，製造沒有社區感染的假象，結果提問遭陳時中打斷，引發網友議論。

陳時中今天在記者會上對於此事表示，要提問什麼大家可以來討論，但不要有針對性，他事後也看過當時記者會影片，相信自己當時的態度並沒有很激昂、並不是要去打擊誰。

陳時中也說，每個人對事情的論點及觀點都有不同詮釋，要說社區傳播什麼的都可以講，但是直接用說謊、假象等字眼就有點像是指控，這就比較不好，他只是想表達這樣的想法。