武漢包機8月嬰發燒送醫 母嬰一採均陰性
中央流行疫情指揮中心今天宣布，第二批武漢包機旅客中，有一名8個月大的嬰兒17日出現發燒症狀由母親陪同就醫，媽媽、寶寶一採均為陰性，寶寶活力、食慾都不錯，正在醫院隔離等待二採結果。
第二批武漢包機10日深夜陸續回台，由華航、東航兩班機載361人回台，下機後分別送往3處檢疫所隔離14天，經一次採檢所有人均為陰性。日前雖有一人發燒緊急送醫隔離，後來二次採檢均為陰性，確定為尿路感染，目前仍住院治療中。
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