留學生回台搭機風險大 陳時中：建議留在當地
新冠肺炎延燒全球，不少留學生急忙返台，指揮中心認為留學生為了回台而搭飛機，風險可能更大，呼籲留在當地，也希望外館可以給留學生協助。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，許多留學生急忙趕在這幾天回台，今天在中央流行疫情指揮中心疫情簡報記者會上，有媒體今天在記者會上詢問留學生回台是否在機場配送口罩等事宜。
陳時中表示，之前曾說過要在機場入境處賣口罩，或是更近一步在飛機上販賣，目前看下來，回來的人幾乎百分百都戴口罩。
陳時中也表示，飛機是高風險的區域，留學生為了回台而搭飛機，風險可能更大，呼籲留在當地，不過，由於人民有遷徙自由，所以不敢去干涉。但如果留學生在當地有任何需要，希望外館可以提供協助、做相關安排或是跟當地僑民媒合、互助。
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