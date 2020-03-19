台灣新冠肺炎暴增撐不住了嗎？ 網友提2關鍵點：還撐得住

新冠肺炎（COVID-19）襲捲全球，確診人數每日激增，也讓許多人相當恐慌，而台灣這幾天增加的病例也可用暴增來形容，尤其昨（18）日一口氣增加了23例，也讓民眾看傻了眼。有網友在ptt發文詢問「台灣現在狀況到底算不算爆了？」貼文也引來其他鄉民們的熱議。

台灣今（19）日又再增加8例確診病例，累計人數來到108人，多數都是境外移入，人數破百也讓台灣民眾開始恐慌。一名網友對此寫道「3月17日加10例，3月18日加23例，目前總共100例，第100例的女生沒出國，還不知道是誰感染她的，依台灣現在狀況到底算不算爆了？」

多數網友都認為雖然確診數增加很多，但因為都是境外移入居多，所以還是不算爆，「國內>境外才算爆吧」、「等這波境內大於境外再說」、「老實說還沒，現在大多還是境外居多」、「幾乎都是境外，還挺得住」、「還好，都還算在可控制範圍內，目前也已經做全面邊境管制了，就看能不能撐過接下來的這1～2週，最主要還是看有沒有大量的感染者找不到感染源吧」。

還有網友認為另一個觀察指標就是有無社區感染，「主要是看有沒有社區感染」、「還要看是否引發大規模社區感染」、「還沒，等大規模社區感染」、「要觀察有沒有接續的社區感染」、「如果那個還不確定接觸史的一直沒辦法確定，然後開始發生社區感染，到這個程度我會覺得真的爆了」。

對於國內確診數激增，有公衛專家認為是時候宣布進入社區傳播，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示目前本土病例比境外移入少，因此台灣還未符合社區感染的條件。