南部感染源不明個案 將採檢美國回台親友

南部一名20多歲女性確診新冠肺炎，感染源不明。指揮中心召集人張上淳今天說，據調查，該女性2月底曾和美國回台親友碰面，將檢驗抗體釐清是否為可能感染源。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布南部20多歲女性確診的本土病例，近期沒有出國史，12日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽等症狀，2度就醫診斷為感冒，17日到醫院急診就醫因高燒不退採檢才確診，感染源有待釐清。

張上淳今天在記者會中表示，這名南部確診女性從發病到確診有一段時間，但因生活相對單純，平時都在公司上班，都待在辦公室裡，也已經居家隔離，目前同住家人、同事都沒有發病的狀況，也在採檢確認當中。

張上淳強調，此案必須回過頭看發病前的接觸，2月底至3月12日發病，生活都很規律，也以自己的交通工具上班，但進一步調查發現，該個案家人當中有從美國回國者，兩人2月底曾接觸，該親友雖然沒有症狀，但仍需進一步追蹤，可能對該親友採血了解有無抗體，釐清是否為可能感染源。