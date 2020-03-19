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消炎止痛藥恐加重新冠肺炎 張上淳：專家看法兩極

中央社 / 中央社／台北19日電
指揮中心召集人張上淳。圖／聯合報系資料照
指揮中心召集人張上淳。圖／聯合報系資料照

常見消炎止痛藥成分布洛芬（ibuprofen）可能影響患者免疫，增加新冠肺炎嚴重程度。指揮中心召集人張上淳表示，目前專家對此說法看法兩極，未來可能建議醫界改用其他藥物，降低風險。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天表示，該消息一出，有專家某種程度認為應依據世界衛生組織（WHO）建議用藥，但也有專家認為這項資訊有侷限，他個人相信WHO是基於好意，認為有很多消炎止痛藥可用，應避免使用此藥。

張上淳說，根據目前專家小組評估，後續也許會適度提醒國內醫療體系，若要退燒應避免使用此藥，改用其他較低風險藥物。

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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