消炎止痛藥恐加重新冠肺炎 張上淳：專家看法兩極

常見消炎止痛藥成分布洛芬（ibuprofen）可能影響患者免疫，增加新冠肺炎嚴重程度。指揮中心召集人張上淳表示，目前專家對此說法看法兩極，未來可能建議醫界改用其他藥物，降低風險。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天表示，該消息一出，有專家某種程度認為應依據世界衛生組織（WHO）建議用藥，但也有專家認為這項資訊有侷限，他個人相信WHO是基於好意，認為有很多消炎止痛藥可用，應避免使用此藥。

張上淳說，根據目前專家小組評估，後續也許會適度提醒國內醫療體系，若要退燒應避免使用此藥，改用其他較低風險藥物。