5至14日出勤歐洲組員無配套措施 空服員怨：被迫成為防疫缺口

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布再增8例確診案例，總計全台108例確診，面對多數境外移入確診病例，我國在今日也開始實施限制入境，不過針對航空機組人員則不限制在入境者居家檢疫14天的規定，對此有空服員發文表示他們現在的狀態是被迫成為防疫破口，雖然航空公司說會有「空服員防疫配套方案」，但3月5日至14日出勤歐洲的組員仍沒有配套方案，也不用回溯檢疫，令她無奈說到「我們也不想在自己毫無自覺的情況下讓別人感染，沒有一個人想成為台灣的防疫破口。」

有位網友今日在「批踢踢討論板」發文，表示「我所知道的空服員狀況是：我們被迫成為防疫破口」，她說自從新冠肺炎開始蔓延以來，空服員就一直在奮戰，爭取戴口罩、手套、眼鏡上班，就算載到確診病患、從三級疫區回台，也積極配合中央流行疫情指揮中心進行隔離。但當昨日宣布回溯3月5日到14日入境者並進行居家檢疫的規定時，並不包括空勤人員。

雖然公司表示會有「空服員防疫配套方案」向疾管署申請居家檢疫的免責特例，但原PO認為不論班表如何改變，3月5日至14日出勤歐洲的組員仍然沒有任何配套措施，她說「直到18日下班前，公司皆沒有對於此段時間執行歐洲勤務之空服員進行相關通知，也沒有回應組員的隔離要求，讓需要居家檢疫的組員照舊服勤、外出，即便組員積極致電公司、1922及各單位，仍未有人能夠確定我們需進行居家檢疫，此形成防疫的大漏洞」，因此她希望各大航空公司能協助主動回溯5日至14日出勤歐洲的空勤人員，協助變更班表和進行居家檢疫。

另外針對機組人員搭專車住過境旅館、不得外出只得房內用餐、長期航班歸國後完全隔離、不應回到社區等規定，她表示現在全球幾乎都是3級疫區，航班服勤數天不在台灣，回台後休息時間也皆須隔離，不能正常生活接著再繼續服勤，她質疑「等同於飛機不管在哪一國，一落地即被監禁隔離。依照這樣集中勤務的情況，我很擔心空服員體力與意志上是否還能承擔？」

原PO表示她還是願意進行出入境執行飛行工作，也願意配合疫情隔離和班表調派，但希望航空公司能重視機組員的身心健康，給予合理的班表，不要將她們視為機器人，最後她也希望中央流行疫情指揮中心給予正確的防疫指示，不要使她們成為防疫破口，讓大家一起守護台灣。

對於原PO一番言論，網友皆紛紛回覆，表示「空服員跟檢疫人員都是不得不，加油」、「衷心希望不要有任何一個空服員中鏢」、「3月5日到14日出勤疫區的空服員確實是個問題」、「聽起來就很慘，根本就是在坐牢」、「這是公司的問題吧，政府原則訂出來了，彈性也給了，要怎麼排班是公司的責任」、「高調，任何高風險工作都應該得到適當防護」、「資方希望機組人員特例免責，工會當然也可提出勞方訴求，每次出勤都採檢應該不算過份」。