快訊

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

央行降息1碼！超越金融海嘯時期 創歷史新低

5至14日出勤歐洲組員無配套措施 空服員怨：被迫成為防疫缺口

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心決議，國籍空勤人員返台不列入「入境者居家檢疫14天」之規定。示意圖，非文中提及航空公司。記者鄭超文／攝影
中央流行疫情指揮中心決議，國籍空勤人員返台不列入「入境者居家檢疫14天」之規定。示意圖，非文中提及航空公司。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布再增8例確診案例，總計全台108例確診，面對多數境外移入確診病例，我國在今日也開始實施限制入境，不過針對航空機組人員則不限制在入境者居家檢疫14天的規定，對此有空服員發文表示他們現在的狀態是被迫成為防疫破口，雖然航空公司說會有「空服員防疫配套方案」，但3月5日至14日出勤歐洲的組員仍沒有配套方案，也不用回溯檢疫，令她無奈說到「我們也不想在自己毫無自覺的情況下讓別人感染，沒有一個人想成為台灣的防疫破口。」

有位網友今日在「批踢踢討論板」發文，表示「我所知道的空服員狀況是：我們被迫成為防疫破口」，她說自從新冠肺炎開始蔓延以來，空服員就一直在奮戰，爭取戴口罩、手套、眼鏡上班，就算載到確診病患、從三級疫區回台，也積極配合中央流行疫情指揮中心進行隔離。但當昨日宣布回溯3月5日到14日入境者並進行居家檢疫的規定時，並不包括空勤人員。

雖然公司表示會有「空服員防疫配套方案」向疾管署申請居家檢疫的免責特例，但原PO認為不論班表如何改變，3月5日至14日出勤歐洲的組員仍然沒有任何配套措施，她說「直到18日下班前，公司皆沒有對於此段時間執行歐洲勤務之空服員進行相關通知，也沒有回應組員的隔離要求，讓需要居家檢疫的組員照舊服勤、外出，即便組員積極致電公司、1922及各單位，仍未有人能夠確定我們需進行居家檢疫，此形成防疫的大漏洞」，因此她希望各大航空公司能協助主動回溯5日至14日出勤歐洲的空勤人員，協助變更班表和進行居家檢疫。

另外針對機組人員搭專車住過境旅館、不得外出只得房內用餐、長期航班歸國後完全隔離、不應回到社區等規定，她表示現在全球幾乎都是3級疫區，航班服勤數天不在台灣，回台後休息時間也皆須隔離，不能正常生活接著再繼續服勤，她質疑「等同於飛機不管在哪一國，一落地即被監禁隔離。依照這樣集中勤務的情況，我很擔心空服員體力與意志上是否還能承擔？」

原PO表示她還是願意進行出入境執行飛行工作，也願意配合疫情隔離和班表調派，但希望航空公司能重視機組員的身心健康，給予合理的班表，不要將她們視為機器人，最後她也希望中央流行疫情指揮中心給予正確的防疫指示，不要使她們成為防疫破口，讓大家一起守護台灣。

對於原PO一番言論，網友皆紛紛回覆，表示「空服員跟檢疫人員都是不得不，加油」、「衷心希望不要有任何一個空服員中鏢」、「3月5日到14日出勤疫區的空服員確實是個問題」、「聽起來就很慘，根本就是在坐牢」、「這是公司的問題吧，政府原則訂出來了，彈性也給了，要怎麼排班是公司的責任」、「高調，任何高風險工作都應該得到適當防護」、「資方希望機組人員特例免責，工會當然也可提出勞方訴求，每次出勤都採檢應該不算過份」。

新冠肺炎 COVID-19 空服員

延伸閱讀

「台確診破百例」醫提7大點提醒 接下來28天成防疫關鍵

北市首公布第三間防疫旅館 一晚7500元窗外可見101大樓

急尋歐洲入境民眾 彰市長林世賢喊話：通報送2片N95口罩

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

相關新聞

瘋傳雙北要封城 陳時中嚴正駁斥

我國新冠肺炎確診數昨突破三位數，更一口氣大增23例，睽違五日又現本土病例，甚至有一名年輕女性，近期無旅遊史，感染源也待釐...

台灣新冠肺炎暴增撐不住了嗎？ 網友提2關鍵點：還撐得住

新冠肺炎（COVID-19）襲捲全球，確診人數每日激增，也讓許多人相當恐慌，而台灣這幾天增加的病例也可用暴增來形容，尤其昨（18）日一口氣增加了23例，也讓民眾看傻了眼。有網友在ptt發文詢問「台灣現在狀況到底算不算爆了？」貼文也引來其他鄉民們的熱議。

台灣進入社區傳播？陳時中：還缺這一個條件

我國新冠肺炎確診數昨突破三位數，更一口氣大增23例，睽違五日又現本土病例，甚至有一名年輕女性，近期無旅遊史，感染源也待釐...

未來14天第二階段防疫關鍵期 總統提三大呼籲

總統蔡英文今天下午在總統府發表敞廳談話指出，未來14天是第二階段防疫的關鍵期，全民必須要有更大的決心來因應這個挑戰。她並...

新冠肺炎症狀我國輕症多 咳嗽是主要症狀

新冠肺炎感染者輕症、無症狀者多，我國的確診個案中也出現類似的趨勢。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內...

回溯歐洲入境者需居家檢疫 指揮中心：5943人主動通報

我國昨起啟動回溯歐洲等地旅遊史者居家建檢疫，3月5日至14日間從歐洲等國返台者，有症狀者要趕快通報，指揮中心今公布，到今...

台灣新冠肺炎個案6成輕症 26人痊癒

新冠肺炎延燒，台灣截至昨天的100例個案中，有66例輕症、28例有輕症肺炎、6例重症（含死亡），截至今天已有26人痊癒解除隔離...

新冠肺炎延燒全球 陳時中：國內旅遊算安全

新冠肺炎延燒全球，指揮中心指揮官陳時中頻頻呼籲民眾不要出國，他今...

談打斷記者提問 陳時中：用假象等字眼像指控

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前打斷媒體提問引發討論，陳時中...

海外還有85團1100多人滯留 入境要用電子聲明

新冠肺炎席捲全球，各國陸續封鎖邊境，禁止人員出入境，指揮中心表示，雖我國外交部外館持續協助滯留海外國人返台，但目前仍有8...

5至14日出勤歐洲組員無配套措施 空服員怨：被迫成為防疫缺口

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布再增8例確診案例，總計全台108例確診，面對多數境外移入確診病例，我國在今日也開始實施限制入境，不過針對航空機組人員則不限制在入境者居家檢疫14天的規定，對此有空服員發文表示他們現在的狀態是被迫成為防疫破口，雖然航空公司說會有「空服員防疫配套方案」，但3月5日至14日出勤歐洲的組員仍沒有配套方案，也不用回溯檢疫，令她無奈說到「我們也不想在自己毫無自覺的情況下讓別人感染，沒有一個人想成為台灣的防疫破口。」

留學生回台搭機風險大 陳時中：建議留在當地

新冠肺炎延燒全球，不少留學生急忙返台，指揮中心認為留學生為了回台而搭飛機，風險可能更大，呼籲留在當地，也希望外館可以給留...

熱門新聞

圖表看疫情／馬來西亞新增110例確診 墨西哥傳死亡首例

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

獨家／六都首例！兒子美返台發燒住院 台中都發局長自主管理14天

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。