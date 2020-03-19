急尋歐洲入境民眾 彰市長林世賢喊話：通報送2片N95口罩

全球疫情嚴峻，昨日中央流行疫情指揮中心公布新增23例，全台新冠肺炎（COVID-19）確診病例來到100例，其中輿論紛紛指向出國遊玩回台的民眾，表示疫情如此嚴重不該出國、回台增加國人感染風險。對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專表示接下來的28天是防疫關鍵，這期間包括1萬多位入境者居家檢疫時間和接觸者居家檢疫時間，而他也表示這關鍵28天全民應遵守7大點防疫措施，度過防疫關鍵期，避免全境擴散。

2020-03-19 14:00