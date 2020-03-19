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疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

急尋歐洲入境民眾 彰市長林世賢喊話：通報送2片N95口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情爆出返台潮！圖為今日上午桃園機場第二航廈外的計程車搭車處外，旅客排隊超過一百公尺準備搭車，最久要等兩小時。記者鄭超文／攝影
疫情爆出返台潮！圖為今日上午桃園機場第二航廈外的計程車搭車處外，旅客排隊超過一百公尺準備搭車，最久要等兩小時。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎(COVID-19)延燒，歐洲死亡人數今(19)日首度超過亞洲。加上近日台灣確診病例中，曾經遊歐的民眾占大多數，具有歐洲旅遊史的返台旅客須全面居家檢疫。彰化市長林世賢今日上午在臉書喊話，呼籲需要居家檢疫的民眾，能夠主動通報當地里長，彰化市公所將會對通報者贈與每人兩個N95口罩，以確保不會傳染給家人。

林世賢今日上午在臉書PO文：「彰化市公所急尋歐洲入境民眾」，呼籲自3月5日至14日曾經從歐洲入境的民眾，請儘速通報當地里長，若主動自行通報者，每位將贈送兩個N95口罩，以確保不會傳染給家人！預估這波返台潮將會有1.6萬人需要被隔離。

林世賢補充，上述「歐洲」包括：法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭。此外，還包括埃及、土耳其、杜拜三國在內。

口罩 新冠肺炎

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新冠肺炎延燒 歐洲死亡人數首度超過亞洲

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