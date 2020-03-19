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直播／疫情指揮中心公布國內新增8例確診 7例是境外移入
中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，其中7例屬於境外移入，台灣目前總確診數已經來到108例。
其中案101為70多歲男性，曾在3月3日到12日之間前往埃及旅遊，且和案55、63、71同團。事後出現發燒、流鼻水等症狀，於今日確診。
案103為案59的同班同學，座位相當接近。因同一班級達到2人確診，經過討論基於安全，全校停課到下周五。
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