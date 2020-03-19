「台確診破百例」醫提7大點提醒 接下來28天成防疫關鍵

全球疫情嚴峻，昨日中央流行疫情指揮中心公布新增23例，全台新冠肺炎（COVID-19）確診病例來到100例，其中輿論紛紛指向出國遊玩回台的民眾，表示疫情如此嚴重不該出國、回台增加國人感染風險。對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專表示接下來的28天是防疫關鍵，這期間包括1萬多位入境者居家檢疫時間和接觸者居家檢疫時間，而他也表示這關鍵28天全民應遵守7大點防疫措施，度過防疫關鍵期，避免全境擴散。

謝宗學昨日在臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，表示對於台灣昨日新增確診病例23例感到遺憾，因絕大多數為境外移入，多數人是因出國玩而中標，謝宗學說「因為想要玩樂造成防疫破口，國家社會必須付出巨大的成本，許多國民健康面臨恐怖的威脅」，而他也指出雖然今日（19日）開始入境者需居家檢疫14天，未來比較不需擔心漏網之魚，但4日到15日回台的民眾卻有1萬多人，這些人和接觸者將是未來28天的重點監測對象。

謝宗學說「往後 28 天將是台灣防疫成敗重要的關鍵時期，前 14 天是觀察返台者是否染病，後 14 天是觀察其接觸者是否染病，因為牽涉的人數量過於龐大，非常容易爆發大規模社區感染，考驗台灣所有防疫人員和醫事人員的承受能力」，而他也指責這些因貪玩或貪小便宜的染病者使沒有出去的其他國民面臨巨大風險，他指出「不到 400 床的負壓病房容額，還禁得起幾波暴增染病者的攻勢？」

而他也提醒民眾接下來的28天將是台灣的防疫關鍵期，全民需注意以下7大點：

1. 3月5日到14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾(皆含轉機) 配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報(電話可至各縣市政府網站查詢)，或撥打各縣市1999 專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

2. 出國返台者的親朋好友，14 天內絕對不要接近這些可能染病者。

3. 請需要居家隔離的人乖乖待在家中不要出門亂跑。

4. 若發現應居家隔離者在外亂跑，請勇於舉報。

5. 每個人做好個人衛生，戴口罩、勤洗手，不到人潮擁擠的地方。

6. 身體不舒服，戴上口罩，儘量不上班、不上課。

7. 所有大型集會活動都應該停止舉辦。

最後謝宗學也呼籲民眾盡最大力量防疫，因為接下來將是很危險、關鍵的時期，為台灣危急存亡的時刻，距離疫情全境擴散只有短短一線之隔。