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北市首公布第三間防疫旅館 一晚7500元窗外可見101大樓
台北市首間對外公開的防疫旅館曝光，坐落在基隆路上的瀚寓酒店加入防疫戰局。這間原本官網價格一晚最少一萬六千元的商務旅館，配合防疫，現住一晚只要7,500元，共釋出100間房間供需隔離14天的民眾防疫使用。
台北市於上(2)月21日已陸續成立兩間防疫旅館，如今新冠肺炎在全球各地持續延燒，為因應國人返台潮，北市府今(19)日宣布，將與白石集團所屬的瀚寓酒店合作，推出台北市第3家的防疫旅館，共有100間房間可使用，這也是台北市市府首度對外公開的防疫旅館。
根據《東森新聞》報導，由於該旅館樓上還有商辦功能，入住的旅客與上班族是分開的，因此不會接觸到一般民眾，瀚寓酒店也表示，旅館主打各層皆是多聯變頻空調系統，該旅館於去年底開始試營運，屬於新旅館，目前加上前兩間的防疫旅館房間數共有178間。
「瀚寓」精品酒店位於台北信義區基隆路上，為華新麗華集團焦家媳婦，和鑫光電董事長暨元大集團二代雙重身分的馬維欣經營，飯店從大廳到房間的裝潢採華麗設計，有多種商務房型可選擇，總計有121間房間，實際坪數從10坪左右到28坪，每間官網價格皆破萬元。
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