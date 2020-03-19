指揮中心籲留學生別回國 趙少康怒拍桌：什麼政府嘛

新冠肺炎疫情在歐美大爆發，然而台灣目前還有7.1萬名海外留學生，隨著國外學校紛紛停課、當地物資難以搶購，留學生處境也越加艱困。

然而是否要呼籲留學生回台，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，因為搭飛機風險更大，因此呼籲學生「儘可能留在當地，並避免到擁擠場所，妥善保護自己。」

這番言論得到不小的反彈，18日晚間趙少康在《少康戰情室》中直言，政府現在應該加強當地國協商，「做不成、當地國不同意也是一回事，你不能說不要回來了，通通在當地自生自滅好了。」講到激動處並拍桌怒罵：「什麼政府嘛！」

趙少康在節目中怒拍桌。圖擷自 YouTube

而名嘴尹乃菁也認為這項決策非常糟糕，並批評政府完全不知道留學生面對什麼問題。她提出三點，第一是當地學校都已停課，「他們都被趕出宿舍了，都沒有地方住了。」第二，她指出這些人是學生而非在當地工作的商業人士，「他的保險，他的各種品質，都是比大家差的」，一但染病也難以求救。第三，她援引德國政府花了五千萬歐元派機接回僑民的案例，強調「政府當然要負責」。

然而多數網友對留學生回國持反對意見，「5萬多個歐洲留學生，如果通通從疫區回來，請問趙少康到底知不知道台灣的衛生單位及醫療單位已經快吃不消了(疫調、追蹤、採檢...)」、「以人道立場為出發點沒錯，但要考慮這過程中的風險，與後續可能延伸出的社會成本」，許多網友擔心接回留學生可能引發的醫療過載問題。

隨著歐美疫情日前嚴重，英國首相強森宣布20日起英國各級學校關閉，政府官員預期首都倫敦最快可能20日封城。而美國包含舊金山等已有六個郡宣布封城，哈佛、麻省理工等知名大學也都已宣布停課，並要求學生搬離宿舍，全面離校，改為線上授課，許多留學生可能面臨無課可上、無處可依的窘境。