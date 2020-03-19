中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

防疫戰開打，我國政府祭出醫事人員限制出國的禁令，讓原本忙到沒時間出國、每日辛苦工作的醫護人員更加感傷。近日再因新北市中和區瓦磘里里長林綺芳日前與里民遊歐事件，引爆醫事人員的不滿，林綺芳在返台後曾哽咽表示：「真的不知道做錯了什麼」。對此，讓一名在醫院服務的方姓女員工17日在臉書隔空回應林綺芳：「老娘想說：我也不知道我做錯什麼」，為何上班得要穿成這樣，並且在門口站崗哨讀民眾的健保卡過濾旅遊史。

該名員工表示「老娘想說：我也不知道我做錯什麼」，並將自己目前上班的全套裝備拍照PO出。她自陳還好天氣尚可，「只有腋下冒汗而已」，若天氣再熱一點，裡面的制服可能會濕整件。如廁時，還需脫掉兩層手套及隔離衣才有辦法上廁所，結束後又再重新穿上整套裝備。加上髮帽的鬆緊帶，讓額頭很癢，眼睛也因髮帽和口罩的擠壓變得浮腫。

她強調，這波防疫是全面性的醫療圈皆需投入的備戰狀態，在醫護人手不足，只能靠行政人員輪值的方式，才有辦法做好門口輪值量體溫、查旅遊史的工作，「不僅我們要犧牲上班時間去輪值，回來又一堆工作等著我們。我們也很無奈，為何我們在醫院工作？」針對里長林綺芳認為她被網路霸凌，方姓員工也想問：「那請問我們是什麼？」、「為何我們要承擔這些聽不懂人話的動物，不僅影響到整個醫療圈，連同你的朋友都可能被隔離，可能一個家庭救濟來源會斷炊呢？」

方姓員工在PO文文末還指出，林綺芳說沒去西班牙，卻認了有去巴塞隆納的聖家堂，「請問，巴塞隆納不就是西班牙嗎？」她稱里長的地理「這樣不行喔」，並稱道這場旅行顯然沒做好功課。但根據林綺芳返台的當日說法，因是誤會，在稱團員未進西班牙，指的是「我們當下一直到西班牙宣布，我們就沒進西班牙。」返台行程臨時改到葡萄牙經杜拜、曼谷轉機返台，及林綺芳在記者會強調「整趟行程並沒有到馬德里」，只到巴塞隆納停留一天之事。