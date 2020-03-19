快訊

大逆轉！「義渠王」高雲翔性侵案 澳法院裁定罪名不成立

恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。此為示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。此為示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影

防疫戰開打，我國政府祭出醫事人員限制出國的禁令，讓原本忙到沒時間出國、每日辛苦工作的醫護人員更加感傷。近日再因新北市中和區瓦磘里里長林綺芳日前與里民遊歐事件，引爆醫事人員的不滿，林綺芳在返台後曾哽咽表示：「真的不知道做錯了什麼」。對此，讓一名在醫院服務的方姓女員工17日在臉書隔空回應林綺芳：「老娘想說：我也不知道我做錯什麼」，為何上班得要穿成這樣，並且在門口站崗哨讀民眾的健保卡過濾旅遊史。

該名員工表示「老娘想說：我也不知道我做錯什麼」，並將自己目前上班的全套裝備拍照PO出。她自陳還好天氣尚可，「只有腋下冒汗而已」，若天氣再熱一點，裡面的制服可能會濕整件。如廁時，還需脫掉兩層手套及隔離衣才有辦法上廁所，結束後又再重新穿上整套裝備。加上髮帽的鬆緊帶，讓額頭很癢，眼睛也因髮帽和口罩的擠壓變得浮腫。

她強調，這波防疫是全面性的醫療圈皆需投入的備戰狀態，在醫護人手不足，只能靠行政人員輪值的方式，才有辦法做好門口輪值量體溫、查旅遊史的工作，「不僅我們要犧牲上班時間去輪值，回來又一堆工作等著我們。我們也很無奈，為何我們在醫院工作？」針對里長林綺芳認為她被網路霸凌，方姓員工也想問：「那請問我們是什麼？」、「為何我們要承擔這些聽不懂人話的動物，不僅影響到整個醫療圈，連同你的朋友都可能被隔離，可能一個家庭救濟來源會斷炊呢？」

方姓員工在PO文文末還指出，林綺芳說沒去西班牙，卻認了有去巴塞隆納的聖家堂，「請問，巴塞隆納不就是西班牙嗎？」她稱里長的地理「這樣不行喔」，並稱道這場旅行顯然沒做好功課。但根據林綺芳返台的當日說法，因是誤會，在稱團員未進西班牙，指的是「我們當下一直到西班牙宣布，我們就沒進西班牙。」返台行程臨時改到葡萄牙經杜拜、曼谷轉機返台，及林綺芳在記者會強調「整趟行程並沒有到馬德里」，只到巴塞隆納停留一天之事。

西班牙 葡萄牙 新冠肺炎

延伸閱讀

英國「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

中和里長返台說明旅遊路徑 哽咽：「不知道做錯什麼」

中和里長揪團遊西葡返台 昨晚悄悄入住檢疫旅館

里長帶團遊歐 道歉「思考欠周」

相關新聞

北市首公布第三間防疫旅館 一晚7500元窗外可見101大樓

台北市首間對外公開的防疫旅館曝光，坐落在基隆路上的瀚寓酒店加入防疫戰局。這間原本官網價格一晚最少一萬六千元的商務旅館，配合防疫，現住一晚只要7,500元，共釋出100間房間供需隔離14天的民眾防疫使用。

境外移入病例近六成在雙北 醫籲公布確診者足跡

國際新冠肺炎病例近日出現湧入台灣之勢，中央流行疫情指揮中心今起限制外國人入境，同時持續回溯追蹤或採檢過去兩周有歐洲旅遊史...

禁外籍入台可防堵疫情？ 醫師：輕症恐是社區感染破口

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣今日開始非本國籍人限制入境，醫師與專家認為，台灣得和新冠肺炎長期抗戰，雖幾乎全面封關，對...

加拿大人在台親歷防疫「台灣警察超認真」 唯一擔心這件事

COVID-19（新冠肺炎）在台灣確診病例今（18）日大增23例達100例，創下國內單日新增確診案例新高，但與大多數國家相比，台灣依然是防疫模範生，近幾天甚至成為紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）多次公開提及的重要參考對象。

旅歐回溯檢疫民眾紛紛來電了 桃園各公所動員送關懷包

中央流行疫情指揮中心呼籲3月5日至14日到歐洲或在杜拜、埃及、土耳其的人，即日起回溯居家檢疫14天，請主動連絡所在地的公...

直播／指揮中心記者會 延後半小時、改至下午2時召開

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原宣布於下午1時30分舉行，剛剛臨時改回下午2時召開。

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

防疫艱難，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳日前與里民遊歐事件，引爆輿論對此不滿，林綺芳在返台後曾哽咽表示：「真的不知道做錯了什麼」。對此，一名在醫院服務的方姓女員工17日在臉書隔空回應林綺芳：「老娘想說：我也不知道我做錯什麼」，為何上班得要穿成這樣，並且在門口站崗哨讀民眾的健保卡過濾旅遊史。

入境客暴增卡機場等防疫專車 桃機：今有3400趟運能

中央流行疫情指揮中心宣布今凌晨起限制外國人入境，且不論國籍旅客入境一律居家檢疫14天。今早從桃機搭乘防疫專車的需求暴增，...

不取消武漢台人註記 陳宗彥：方便回台集中檢疫

新冠肺炎疫情持續延燒，政府對滯留武漢台人進行註記管制，除專案包機及經核准者外，不得自行搭載民航機返台。不過，昨天國民黨立...

行李都在台灣友人家… 法籍旅客被拒入境感錯愕

受到境外移入病例激增的影響，中央流行疫情指揮中心昨天（18日）宣布，非本國籍人士自台北時間19日0時起搭機起飛來台者，除...

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

受到疫情管制外國旅客入境影響，1名從新加坡來台的外籍旅客今天清晨抵台後在得知無法入境時滿臉錯愕，並憂慮表示，不想重返新加...

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

新竹市因應新冠肺炎疫情雖一直都超前部署，一直保持零確診的狀態，但今天已經「破蛋」，衛生福利部疾病管制署公布的新冠肺炎本土...

熱門新聞

圖表看疫情／紐約證交所關閉大廳 義大利單日爆4千例

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

影／陳時中眼裡3名高風險個案 他確診是限制外國人入境關鍵

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。