快訊

無視隔離？日本「病毒散播男」死掉的爭議啟示

疫情波及！紐約交易所23日起關閉大廳 改用電子交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

中央社 / 桃園機場19日電
圖為飛抵桃園機場的外籍旅客。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
圖為飛抵桃園機場的外籍旅客。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影

受到疫情管制外國旅客入境影響，1名從新加坡來台的外籍旅客今天清晨抵台後在得知無法入境時滿臉錯愕，並憂慮表示，不想重返新加坡，對於滯留桃機感到憂心。

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，將大洋洲所有國家的旅遊疫情建議提升至「第三級」，而外交部自19日凌晨0時起調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士部分，自台北時間19日0時起搭機起飛來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

受到新規定的影響，凌晨1時從新加坡起飛到桃園機場的酷航、捷星班機，於清晨陸續抵達桃園機場，成為實施限制入境新規定的航班，本國籍的旅客下飛機依序填寫入境健康聲明卡，而2名外籍旅客在入境時則因為「條件與狀況不同」，有不同的處理方式。

1名法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，但因為簽證限制，需要出境後再入境，但今天搭機再度入境台灣時，未料卻遇到新規定，使得他面臨無法入境台灣的窘狀。

法籍旅客表示，他的所有行李都放在台灣朋友的家中，幾天前只是想出境再入境，因此身上只有一個簡單包包，沒想到卻遇到新的限制入境規定，內心很焦慮。

航空公司問他要不要重回新加坡時，他錯愕表示「不，不，不想再回新加坡」，至於是否滯留在桃園機場，他說，要聯絡在台友人，並且看如何處理。

另外，一名在台娶妻生子的英國籍男子，從英國出發時並沒有違反限制入境時間點的規定，反而在新加坡轉機時，班機起飛時間超過入境台灣規定。男子被問到如果無法入境台灣時將如何處置，他說「會想哭，因為小孩子很小，需要人家照顧」。

最後經航空公司詢問移民署後，依照男子搭機起飛時間認定，讓他感到相當高興，而他妻子在電話另一頭也高喊「Ya」，為全家解決一項難題。

另外，1名搭乘酷航的王姓台籍學生表示，因為無法買到菲律賓飛到台灣的機票，因此從菲律賓宿霧轉機新加坡，再轉回台灣，直呼「還是回到台灣的感覺最踏實」。

桃園國際機場公司表示，受到新規定入境限制，從0時起扣除從歐洲、美國、澳洲等長途飛行的班機與短程的廉價航空，均於限制入境新規定實施前抵台外，今天也將有從泰國、日本等地飛抵桃園機場的班機，若無持特殊證明者將被拒入境。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

境外移入暴增 機場攔截11例 首見自美移入

聯合報社論／非關鎖國：當西方入境者比武漢更具威脅

移工檢疫、照護空窗 誰該責任？

今起外國人不得入境！航空業：最慘狀況已發生…

相關新聞

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

新竹市因應新冠肺炎疫情雖一直都超前部署，一直保持零確診的狀態，但今天已經「破蛋」，衛生福利部疾病管制署公布的新冠肺炎本土...

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

受到疫情管制外國旅客入境影響，1名從新加坡來台的外籍旅客今天清晨抵台後在得知無法入境時滿臉錯愕，並憂慮表示，不想重返新加...

境外移入暴增 機場攔截11例 首見自美移入

中央流行疫情指揮中心昨公布廿三例新冠肺炎確診者，其中十一名入境者因加強機場採檢，在機場被攔下，避免成為漏網之魚。專家認為，接連四日我國境外移入確診個案不斷創紀錄，可見這波從全球掃回的疫情，對我威脅加劇，防疫關鍵在於盡速找出所有境外感染者，避免個案走進社區。

摩洛哥團受困48小時返台 領隊開心說出這句話

因為摩洛哥關閉邊境，導致我旅行團受困近四十八小時後，昨天下午平安返抵國門。終於回家！成員都覺得很開心、很幸運，王姓領隊說：「走盡千山萬水，台灣依舊最美」。

台美聯合聲明 六大防疫合作

外交部和美國在台協會（AIT）昨天針對新冠肺炎發表「台美防疫合作聯合聲明」，將進一步強化美台諮詢，在這樣的夥伴關係下，在快篩檢驗試劑的研發等六個項目中合作。

隔離日領千元 下周開放申請

新冠肺炎確診人數升高，相關需要居家隔離或居家檢疫等的人增多，勞動部昨說，防疫補償下周一(廿三日)開始申請，每人每天可獲一千元防疫補償金，但若隔離與檢疫的十四天中，遇到原本的例休假、國定假日等，因雇主依法工資應照給，這些日子就不會發給防疫補償金。

移工檢疫、照護空窗 誰該責任？

新冠肺炎全球蔓延，來自印尼、越南、泰國、菲律賓的移工，不管是返鄉再入台或新引進，只要入境台灣就必須居家檢疫十四天，移民署也停止核發新聘雇的入境許可。中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會理事長黃杲傑說，對有照顧需求的家庭來說，「這十四天要誰來顧？」遑論雇主還須另找地方讓移工居家檢疫，直指政府把責任推給雇主。

入境外國人不得延期留台 回不去個案處理

外交部昨天宣布，十九日起外籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經特別許可者外，一律禁止入境；持證明或經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫十四天。

名家看新冠肺炎／周建存：請重視醫護勞動條件

生命轉折，往往瞬間巨變，防不勝防，但事後思索仍有蛛絲馬跡可循。曾罹患SARS的周建存，十七年前是馬偕醫院急診科住院醫師，每日工時達十二小時，輪值大夜班無法睡覺，面對患者生死，情緒長期緊繃。當時年僅廿三歲的他為少數醫界感染者之一，自己分析，應與工作壓力與伴隨而來的免疫力低下有關。

直言集／我們的敵人是病毒，不是人

全球疫情嚴峻，疫情初期，國人面對未知的病毒慌恐不安，指揮中心指揮官陳時中站穩陣腳，啟動每日防疫時間穩定民心，防疫過程中，伴隨著疫情逐步加溫，未知是最大的恐懼來源；指揮中心每天公開直播疫情最新進度，對於安定民心具有一定成效。

歐洲轉機入境1.6萬人追檢「眼前兩周最緊張」

中央流行疫情指揮中心昨宣布，三月五日至十四日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾需居家檢疫十四天（自入境日起算），且轉機也算，初估入境人數高達一萬六千多人。指揮官陳時中表示，希望上述民眾主動聯繫鄉鎮公所，在補開居家檢疫通知書後，待在家中，配合防疫，主動通報者可領防疫補償金，未主動通報者就不能申請。

外籍限制令 桃機大亂 檢疫站大排長龍

外籍旅客從今天零時起限制入境，連外籍機組員也未被豁免，航空公司人員評估國際航班將嚴重萎縮，桃園機場每天旅運量也預估將從目前的一萬五千人左右再腰斬，直接探底。機場昨天大亂，各航空公司緊急調整航班。

熱門新聞

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診突破20萬例 歐洲死亡人數超過亞洲！

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

老婆遊土耳其…男曝慘況全家生活大亂 又被朋友「隔離」

新冠肺炎個案數恐大增？ 陳時中：今天確診案例會更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。