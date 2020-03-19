限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

受到疫情管制外國旅客入境影響，1名從新加坡來台的外籍旅客今天清晨抵台後在得知無法入境時滿臉錯愕，並憂慮表示，不想重返新加坡，對於滯留桃機感到憂心。

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，將大洋洲所有國家的旅遊疫情建議提升至「第三級」，而外交部自19日凌晨0時起調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士部分，自台北時間19日0時起搭機起飛來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

受到新規定的影響，凌晨1時從新加坡起飛到桃園機場的酷航、捷星班機，於清晨陸續抵達桃園機場，成為實施限制入境新規定的航班，本國籍的旅客下飛機依序填寫入境健康聲明卡，而2名外籍旅客在入境時則因為「條件與狀況不同」，有不同的處理方式。

1名法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，但因為簽證限制，需要出境後再入境，但今天搭機再度入境台灣時，未料卻遇到新規定，使得他面臨無法入境台灣的窘狀。

法籍旅客表示，他的所有行李都放在台灣朋友的家中，幾天前只是想出境再入境，因此身上只有一個簡單包包，沒想到卻遇到新的限制入境規定，內心很焦慮。

航空公司問他要不要重回新加坡時，他錯愕表示「不，不，不想再回新加坡」，至於是否滯留在桃園機場，他說，要聯絡在台友人，並且看如何處理。

另外，一名在台娶妻生子的英國籍男子，從英國出發時並沒有違反限制入境時間點的規定，反而在新加坡轉機時，班機起飛時間超過入境台灣規定。男子被問到如果無法入境台灣時將如何處置，他說「會想哭，因為小孩子很小，需要人家照顧」。

最後經航空公司詢問移民署後，依照男子搭機起飛時間認定，讓他感到相當高興，而他妻子在電話另一頭也高喊「Ya」，為全家解決一項難題。

另外，1名搭乘酷航的王姓台籍學生表示，因為無法買到菲律賓飛到台灣的機票，因此從菲律賓宿霧轉機新加坡，再轉回台灣，直呼「還是回到台灣的感覺最踏實」。

桃園國際機場公司表示，受到新規定入境限制，從0時起扣除從歐洲、美國、澳洲等長途飛行的班機與短程的廉價航空，均於限制入境新規定實施前抵台外，今天也將有從泰國、日本等地飛抵桃園機場的班機，若無持特殊證明者將被拒入境。