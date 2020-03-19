移工檢疫、照護空窗 誰該責任？

新冠肺炎全球蔓延，來自印尼、越南、泰國、菲律賓的移工，不管是返鄉再入台或新引進，只要入境台灣就必須居家檢疫十四天，移民署也停止核發新聘雇的入境許可。中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會理事長黃杲傑說，對有照顧需求的家庭來說，「這十四天要誰來顧？」遑論雇主還須另找地方讓移工居家檢疫，直指政府把責任推給雇主。

黃杲傑認為，政府不該把責任都推給雇主承擔，應該拿出魄力，在移工入境機場時就統一管理，徵用閒置空間或營運蕭條的旅館，作為移工居家檢疫的空間。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧提及，因措施推得倉促，確實有雇主抱怨，但主要影響是近期新申請引進移工的雇主，還有欲返鄉休假移工。

中央疫情指揮中心說，今起外籍人士限制入境，但外籍看護可專案申請，只是入境後要居家檢疫十四天。目前不鼓勵新聘移工，鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等措施，並增訂「入境移工居家檢疫計畫書」。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說，雇主引進移工，就需要負擔生活照顧責任，安排移工的飲食跟住宿，現在進來需要檢疫十四天，也是移工生活照顧的一部分，該由雇主負擔。

至於出現照護空窗期，薛鑑忠說，聘雇移工本來就會有等待期，若家庭有急需，可聘本國人看護或申請喘息服務。

不只外籍看護，近海漁業近萬漁工現在也動彈不得，農委會副主委陳添壽表示，將與勞動部溝通，請勞動部評估，若外籍漁工履約已經到期者，因應疫情，是否可以暫緩返國，紓解近海漁業缺工壓力。