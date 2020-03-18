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英「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

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限外人入境非鎖國 陳時中：自保就是貢獻世界

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中（中）表示，現在還沒有鎖國，不是所有人都禁止，非必要的出境還是要暫停。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
疫情中心指揮官陳時中（中）表示，現在還沒有鎖國，不是所有人都禁止，非必要的出境還是要暫停。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「現在還沒有鎖國，不是所有人都禁止出入境。」防疫指揮官陳時中18日表示，非本國籍人19日0時起限制入境，入境的國人一律要居家檢疫14天。陳時中說，雖然沒有明令限制國人出境，但非必要的出境還是希望暫停，保得住本國，對全世界的防疫就有貢獻。

自保就是貢獻世界

「針對境外返台的1萬多人，對比健保資料篩選至550位需要採檢者，已有110位已經完成採檢。」陳時中表示，回溯至5日起入境的人士，法、德、西等歐洲國家，還有埃及與土耳其，有旅遊史入境者請跟鄉鎮市區公所聯絡，會開14天居家檢疫通知書，在病毒可能潛伏的期間需留在家中隔離。

「外籍人士（包括日本人）除有居留證、商務履約證明等者，一律限制入境。」外交部長吳釗燮表示，17日宣布三級警告紅燈，這是全面性的做法，非針對日本，有事先跟日方說明。另外，摩洛哥目前還有7團104人在當地，已協調旅行社洽訂離境航班；祕魯則還有135人，因機場已關閉，駐館已安排旅館，隨後協調將國人安全帶離祕魯。

與AIT合作抗疫

「確保台灣是國際隊，能跟世界主要國家合作防疫。」吳釗燮表示，台美將進一步合作抗疫，包括快篩技術、疫苗研發、藥物研發、防疫物資運用等。為確保防疫物資不致匱乏，美國特別為台灣保留30萬件防護衣，讓第一線醫護人員安心。台灣口罩產能提升後，將提供美方10萬片口罩。

「在全球大流行的情況下，國際合作變得非常重要。」陳時中也說，國衛院、中研院跟產業積極合作，美國在科技方面是很好的合作夥伴，防護衣材質都由美國生產，雙方會互通有無。另外，目前口罩賣不完的就停止配發，每天會賣完的有2,600家，藥師公會發動社工體系，以減輕藥局包裝負擔跟販賣壓力。

外交部長吳釗燮表示，日人除有居留證、商務履約證明等，一律限制入境，這是全面性的做法。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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陳時中 吳釗燮 口罩

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